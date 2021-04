Stress legato al tumore: ecco come affrontarlo

Gestire l’ansia e lo stress psicologico legati al tumore non è sempre facile: dipende dall’entità del problema e anche dall’indole di ciascuna persona. Ciò che è certo è che non esiste una formula che possa andare bene per tutti.

Conservare un certo equilibrio e benessere psicologico è per esempio più semplice quando è possibile continuare a mantenere la propria routine (di lavoro, sociale, eccetera) anche in presenza del tumore, anziché isolarsi dal punto di vista sociale.

Un passo importante è parlare con il proprio medico curante, con l’oncologo e con uno psicologo o psichiatra specializzato in questo tipo di problemi e proporre soluzioni adeguate. Medico e oncologo potranno invece aiutare a gestire meglio gli effetti avversi delle terapie e a rendere meno pesante il trattamento (per esempio prescrivendo farmaci contro la nausea o per controllare il dolore), un aiuto che si può tradurre anche in maggiore benessere psicologico.

In alcuni casi possono essere utili sessioni di rilassamento, gruppi di supporto, ma anche yoga, meditazione ed esercizi di respirazione, senza dimenticare il ruolo fondamentale di amici e familiari.

Infine, psicologi e psichiatri possono lavorare più direttamente su ansia e stress. La psico-oncologia – la disciplina che si colloca come interfaccia tra l’oncologia da un lato e la psicologia e la psichiatria dall’altro – trova oggi spazio in molti centri di cura oncologici italiani, come si legge nel sito della Società italiana di psico-oncologia (SIPO), nel quale è possibile anche trovare un elenco dei centri attivi sul territorio nazionale.

“Il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale migliorare la qualità di vita e limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato” si legge sul sito SIPO.