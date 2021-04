Spirit – Il ribelle al cinema dal 17 giugno

In arrivo al cinema dal 17 giugno Spirit – Il ribelle: ecco trailer e storia del film d’animazione diretto da Elaine Bogan e co-diretto da Ennio Torresan

Vent’anni dopo l’uscita del candidato all’Oscar Spirit – Cavallo Selvaggio, la DreamWorks Animation torna sul grande schermo con Spirit – il Ribelle. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il capitolo successivo è un’avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio. Al cinema dal 17 giugno, il film d’animazione è diretto da Elaine Bogan e co-diretto da Ennio Torresan (sceneggiatore di Baby Boss). Ad accompagnare la storia c’è la colonna sonora curata dalla compositrice Amie Doherty (Undone, Amazon).

SPIRIT – IL RIBELLE, LA STORIA

Lucky Prescott (Isabela Merced, Dora e la città perduta) non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro (Eiza González, Fast & Furious – Hobbs & Shaw), un’impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora (la vincitrice dell’Oscar Julianne Moore) non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l’occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim (il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal), a Miradero.

Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone (Mckenna Grace, Captain Marvel) e Pru Granger (Marsai Martin, La Piccola Boss). Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia (il vincitore di un Emmy Andre Braugher per Brooklyn Nine-Nine, Fox), è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore (Walton Goggins, candidato all’Emmy per Justified, FX) e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all’asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l’ha aiutata a scoprire un legame con l’eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata.

SPIRIT – IL RIBELLE, IL TRAILER