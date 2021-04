Previsioni meteo 24 aprile 2021: torna la Primavera

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 aprile 2021: bel tempo su quasi tutta l’Italia e temperature massime in deciso aumento, più instabile solo al Sud

Dopo un lungo periodo caratterizzato da instabilità e freddo, torna la Primavera sull’Italia in questo weekend che vedrà condizioni meteo stabili e soleggiate. Nella giornata di oggi infatti avremo cieli sereni su quasi tutta la Penisola e temperature in marcato aumento con valori fino a +25° specie al Centro. Residua instabilità solo al Sud Italia, con possibilità di piogge sparse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani e lunedì avremo clima primaverile su tutta la Penisola. Sembra sempre più certo invece un peggioramento tra martedì e mercoledì con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge sulle regioni centro-settentrionali. Il fine settimana del 1° Maggio potrebbe poi vedere una nuova rimonta anticiclonica.

Intanto per oggi, sabato 24 aprile 2021, al Nord Italia giornata in prevalenza stabile quella di domani, con ampi spazi di sereno e qualche addensamento tra mattina e pomeriggio su Piemonte, Lombardia e Veneto. Non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne, con tempo asciutto e qualche velatura in transito.

Tanto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio. Grazie all’espansione del promontorio di alta pressione anche nel corso della sera e nella notte i cieli risulteranno sereni su tutti i settori.

In Toscana ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, sole prevalente al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne della regione. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

Residuo maltempo sui settori meridionali: al mattino molte nubi tra Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata e Puglia dove saranno possibili precipitazioni sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sui medesimi settori, non sono attese variazioni sulle restanti zone. Marcato miglioramento in serata con ampi spazi di sereno e innocue velature in transito.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; generale miglioramento tra la sera e la notte.

Temperature minime in generale calo, massime stazionarie o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.