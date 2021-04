Previsioni meteo 23 aprile 2021: torna il sole al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 aprile 2021: tempo in miglioramento sulle regioni centrali e settentrionali, ancora maltempo al Sud Italia

Inizia un weekend che vedrà condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo le piogge che hanno caratterizzato la giornata di ieri. Sulle regioni centro-settentrionali infatti nella giornata di oggi il clima risulterà stabile, mentre al meridione avremo ancora maltempo con piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel fine settimana il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato. Domani saranno ancora possibili piogge al Sud, mentre sul resto della Penisola splenderà il sole. La prima metà della prossima settimana si preannuncia ancora perturbata, con precipitazioni diffuse a partire dal Nord Italia, mentre a seguire si intravede il ritorno dell’anticiclone e della Primavera.

Intanto per oggi, venerdì 23 aprile 2021, al Nord Italia giornata nel complesso stabile con cieli irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di piogge o acquazzoni sulle Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane e nel Veneto in mattinata. Asciutto in serata.

Nuvolosità irregolare al mattino al Centro Italia con residue piogge in Abruzzo, sole prevalente in Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni tra Abruzzo e Lazio, sempre asciutto altrove. In serata migliora ovunque con precipitazioni assenti.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Molte nuvole al Sud Italia con maltempo diffuso. Piogge dalle prime ore del mattino con i fenomeni più intensi sulla Calabria. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge o temporali, precipitazioni intense sulle isole maggiori e Calabria. ancora maltempo diffuso in serata.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge abbondanti su tutti i settori e temporali intensi sulle zone settentrionali della regione; instabilità diffusa anche tra la sera e la notte.

Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.

