Previsioni meteo 22 aprile 2021: ultime ore di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 aprile 2021: piogge su gran parte dell’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione, migliora nel weekend

Sull’Italia continuano a registrarsi condizioni meteo ancora instabili a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che porterà nuove piogge e temporali su gran parte della Penisola. Nella giornata di oggi infatti il clima risulterà piovoso da Nord a Sud a causa di questo passaggio perturbato, ma saranno le ultime ore in compagnia del maltempo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend il maltempo concederà una tregua e il tempo risulterà più stabile con valori termici in aumento. Resta ancora da confermare lo scenario per gli ultimi giorni del mese che potrebbe vedere poi la Penisola divisa in due, con maltempo al Centro-Nord e clima primaverile al meridione.

Intanto per oggi, giovedì 22 aprile 2021, al Nord Italia al mattino locali fenomeni su Appennino settentrionale, Romagna e Friuli, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche su Friuli e Romagna, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino nubi compatte e piogge specie su Lazio e Abruzzo, pioviggini altrove. Al pomeriggio situazione invariata con piogge sparse e locali acquazzoni o temporali sul Lazio, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite.

In Toscana tempo localmente instabile con molte nuvole e piogge sparse specie sui settori meridionali al mattino, acquazzoni diffusi anche al pomeriggio. Tempo in miglioramento tra la sera e la notte con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile o perturbato su tutti i settori con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo su tutte le regioni con temporali tra Campania e Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutte le regioni e piogge diffuse. Fenomeni in esaurimento sulla Sardegna.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge di debole o moderata intensità sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; in serata e nottata non si attendono variazioni e i fenomeni saranno localmente anche abbondanti.

Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.