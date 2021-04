Queen adottata dopo 1429 giorni in rifugio

Queen, american staffordshire terrier di quasi sette anni, dopo 1429 giorni ha lasciato il rifugio Enpa di via San Damiano a Monza

Dopo ben 1429 giorni, quasi quattro anni, è finalmente terminato il soggiorno nel rifugio di via San Damiano di Queen, american staffordshire terrier di quasi sette anni.

Queen era arrivata al canile di Monza il 13 aprile 2017, sequestrata per maltrattamento insieme ad altri due amstaff (Loki e Thor, adottati da tempo) a seguito di un intervento congiunto del Nucleo Antimaltrattamento ENPA, un Veterinario ATS e i Carabinieri di Lissone (MB).

Queen, quanti progressi!

Queen è la conferma che, se i cani vengono seguiti con amore e competenza, anche quelli un po’ “tosti” possono migliorare, come ci spiega Ilaria, l’educatrice cinofila ENPA che ha seguito il suo percorso in canile: «Arrivata testarda, leggermente diffidente con gli estranei, possessiva sui giochi e con un forte predatorio, in quasi quattro anni di canile Queen ha instaurato ottime relazioni con i volontari che si sono occupati di lei, fidandosi e dimostrandosi molto affettuosa.» Queen era stata anche inserita nel Progetto Famiglia a Distanza e aveva un buon numero di famiglie adottive che seguivano con affetto i suoi progressi.

Amore a prima vista

Per Queen è stato fatale il mese di dicembre dell’anno scorso: Santino, carabiniere di professione che da tempo sta pensando di adottare un cane in un canile, vede nel sito dell’ENPA di Monza la sua foto. È amore a prima vista. Un amore che si rafforza in occasione del primo incontro, quando comincia a farsi strada l’idea di adottarla. Queen viene da una situazione particolare, ma Santino non si demoralizza e comincia un percorso di affiancamento per conoscerla e imparare a gestirla al meglio.

Nei giorni scorsi, finalmente, Queen abbandona per sempre il canile per diventare un cane di famiglia. E adesso l’innamoramento è reciproco: Queen e Santino vivono ormai in simbiosi e Santino ammette che, con lei in casa, la sua vita è cambiata al 100%. Queen con lui è gestibilissima, va d’accordo con tutti e tra i suoi amici è ormai diventata la mascotte.

Be’, non sarà Buckingham Palace, ma possiamo dire che la nostra regina ha trovato una casa degna di lei!