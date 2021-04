Lizzo nuda su Instagram: paladina del body positive

Lizzo si fa bandiera del body positive e pubblica uno scatto su Instagram che lancia un messaggio univoco: restiamo veri!

Senza veli e senza ritocchi fotografici, su sua stessa ammissione, l’artista così si fotografa “al naturale”: le sue curve in primo piano perché non esistono bellezze da mostrare e altre di cui vergognarsi.

A 32 anni, Melissa Viviane Jefferson – questo il vero nome di quella che è una delle artiste più interessanti della scena musicale internazionale – lo ha ribadito più volte, consapevole che i social possano diventare spesso luogo di odio gratuito. Così, ai suoi oltre 10mila followers, cerca di regalare un racconto diverso da quello mostrato dagli standard preconfezionati dalla società. Il senso è chiaro: non bisogna avere paura di quelle curve dipinte come sbagliate.

Verso l’accettazione di se stessi…

Come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è la prima volta che Lizzo mette in gioco i principi fondamentali di Instagram e scardina il concetto di perfezione. La popstar non perde occasione per rimanere nel tema.

“Continuerò a vivere in questo corpo e a sopravvivere in questo corpo, sarò felice e mi godrò la vita – ha spiegato a People parlando di amore per se stessi – ho bisogno di trovare un modo per piacermi. Sono stata body negative per troppo tempo“. E su questo argomento ha aggiunto: “Credo a quello che dico al mio corpo, perciò bisogna spostare la conversazione e normalizzare (certi temi, ndr.)”.

Insomma, un modo di pensare distruttivo di cui non si parla spesso nei media. “Non voglio lanciare campagne politiche- ha detto ancora Lizzo- questo è il mio corpo” e accettarlo completamente è una scelta di coraggio. Quella che la cantante spera facciano anche i suoi seguaci!