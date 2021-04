Rio Tommasino in radio con Sabato Notte

In rotazione radiofonica “Sabato Notte”, il nuovo singolo di Rio Tommasino: il brano è disponibile anche online sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica “SABATO NOTTE” (ADB Mediazioni), il nuovo brano di RIO TOMMASINO già presente su tutte le piattaforme di streaming. “Comincio con una birra e poi finisco a fare a botte”: in questo nuovo singolo, RIO TOMMASINO racconta un suo personale “SABATO NOTTE” che, nonostante un inizio d’impatto, viene descritto in maniera acritica, senza filtri e senza la pretesa di voler sembrare trasgressivo, ma che vuole far immedesimare un qualsiasi ventenne che si approcci al brano e abbia vissuto una storia come quella cantata dall’artista. In un momento di stasi e apatia come quello attuale, questa canzone permette all’ascoltatore di provare o ricordare quelle sensazioni ormai praticamente sopite nella monotonia di una vita “spenta”, non più libera come prima della pandemia.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Questa canzone alla fine non è altro che lo sguardo che davi al cielo mentre stava per albeggiare, esattamente un attimo prima di entrare nel portone…».

Il videoclip ufficiale di “Sabato Notte”, diretto da Eleonora Puglia, è stato ideato con l’intento di avvicinarsi il più possibile alle sensazioni che il brano emana. Un video dove i personaggi rappresentano le varie figure che potresti trovare in un locale di sabato notte: una normale coppia di innamorati, un uomo solo al bancone, una barista bello e misterioso, un delinquente con il sigaro che osserva il cantante con attenzione, un gruppo di ragazzi, e i due protagonisti preda di una storia passionale, fatta di conflitti e sesso.

Ascolta “Sabato Notte” su Spotify

Guarda il video ufficiale su YouTube

Biografia

Rio Tommasino nasce a Roma il 09-11-1985 .Inizia a scrivere canzoni per gioco già a 10 anni per poi iniziare lo studio della chitarra a 12, prendendo poi lezioni di pianoforte e canto . A 15 anni comincia con un gruppo di giovanissimi musicisti a girare per locali e scuole portando la sua musica ovunque riesce a trovare un piccolo palco dove esibirsi. Inizia a lavorare a 16 anni nei villaggi per stare tutte le sere sopra al palco e contemporaneamente continua a scrivere canzoni. Nel 2019 firma un contratto con Adb che lo porterà all’uscita del singolo “Sabato Notte” contenuto nell’EP in imminente uscita “13.13“. L’EP, che inizialmente comprendeva cinque canzoni, viene completamente stravolto nei mesi di quarantena tanto da escludervi addirittura la prima canzone che era già stata incisa in collaborazione con Marco Rissa ex chitarrista dei Thegiornalisti. Vengono scritte quattro nuove canzoni che Rio sente molto più disegnate addosso rispetto a quelle inizialmente scelte. L’idea che muove la scrittura dei quattro nuovi pezzi è quella di fare dei ritratti e descrivere delle normalità molto differenti tra loro. Il concetto stesso di normalità viene messo in discussione più volte proprio per sottolineare a protesta quanto l’essere strani o differenti è solo un punto di vista soggettivo. Il brano “Sabato Notte”, estratto dall’EP, è disponibile in digitale dal 13 febbraio e in radio dal 2 aprile 2021.

Facebook

Instagram