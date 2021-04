Nesquik cambia look e rinnova la ricetta

Nell’anno del suo 50° compleanno, Nesquik rinnova la grafica delle sue confezioni e presenta una nuova ricetta con cacao certificato Rainforest Alliance e con vitamina D

Con un occhio sempre più attento al nostro pianeta, la certificazione del cacao di Nesquik si converte a Rainforest Alliance: organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora con l’obiettivo di rendere il business responsabile la nuova normalità, di creare un’alleanza per proteggere le foreste, migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori e delle comunità forestali, promuovendo i loro diritti umani e supportandoli nell’affrontare la crisi climatica in corso.

Il nuovo anno di Nesquik inizia davvero alla grande! I più piccoli, fin dal mattino, sono trasportati in un mondo fatto di gioco e allegria nel quale “Crescere è divertente!” grazie al vortice di latte e cacao ripreso dall’alto, posizionato sulla confezione di Nesquik Cacao solubile per latte, Nesquik 30% meno zuccheri e Nesquik Extra Choco. Il divertimento a colazione incontra i nutrienti essenziali come la vitamina D, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all’assorbimento del calcio e del fosforo, confermando Nesquik Cacao solubile per latte come alleato quotidiano dei genitori che vogliono sempre il meglio per i propri bambini. Ogni giornata, inoltre, ha bisogno di un po’ di magia per cominciare con il piede giusto: “Risveglia il tuo latte” recita, infatti, la confezione di Nesquik Cacao solubile per latte, come una formula segreta grazie alla quale attivare in uno schiocco di dita il magico mix di latte e delizioso cacao.

Il divertimento continua anche dopo la colazione, lo sapevi che le confezioni sono perfette per realizzare insieme ai bambini degli utilissimi lavoretti creativi? Riciclare in modo creativo e funzionale le confezioni vuote e trasformare l’ambiente domestico in un mondo fantastico tutto da scoprire, è un gioco da ragazzi!

Grazie al giusto compromesso tra gusto, divertimento e rispetto dell’ambiente, ogni giorno c’è un motivo in più per continuare a scegliere Nesquik.

Nesquik Cacao solubile per latte è l’ideale per i più piccoli che vogliono iniziare la giornata con divertimento e allegria e per i grandi che non rinunciano al piacere di iniziare la giornata con il gusto unico di Nesquik.

Formati: 250gr; 500gr; 1Kg; 1,2Kg

Nesquik 30% meno zuccheri è la ricetta Nesquik con delizioso cacao e avena e con il 30% in meno di zuccheri rispetto al Nesquik Cacao solubile per latte.

Formato: 350g

Nesquik Extra Choco è la ricetta Nesquik con più cacao rispetto a Nesquik Cacao solubile per latte.

Nella sua esclusiva confezione in latta, Nesquik Extra Choco, è l’ideale per una colazione nutriente, golosa e divertente è importante per iniziare bene la giornata. Perfetto sia con latte freddo che caldo.

Formato: 390g

Nesquik Cacao solubile per latte 250g

Prezzo Consigliato: 1,99 €

Nesquik Cacao solubile per latte 500g

Prezzo Consigliato: 3,49 €

Nesquik Cacao solubile per latte 1kg

Prezzo Consigliato: 5,29 €

Nesquik Cacao solubile per latte 1,2kg

Prezzo Consigliato: 5,79 €

Nesquik 30% meno zuccheri 350gr

Prezzo Consigliato: 2,99 €

Nesquik Extra Choco 390gr

Prezzo Consigliato: 2,99 €

