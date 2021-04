Carl Brave live all’Arena di Verona il 23 agosto

“Un anno di palchi vuoti, e anche un anno senza il mio pubblico…in pratica mi sto suonando sotto! E allora quest’estate si ricomincia!”. Così Carl Brave ha annunciato un nuovo concerto che lo vedrà protagonista all’Arena di Verona il prossimo 23 agosto. “Finalmente– scrive il cantautore romano- torneremo a cantare, nel rispetto di tutte le norme”. E arriveranno aggiornamenti sulle date che sono rimaste in sospeso dal 2020: “Presto– continua- vi daremo notizie anche sui concerti già programmati di Roma e Milano, e su tutte le nuove date in calendario per l’ estate 2021!”.

Quella di Verona, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la prima data annunciata del “Coraggio Live Tour”, organizzato e prodotto da OTR, che vedrà il cantante e produttore romano esibirsi nelle più suggestive location italiane. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.