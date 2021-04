Mahmood svela la data di uscita di Ghettolimpo

“Ghettolimpo” rappresenta un nuovo immaginario per Mahmood e apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano.

Un universo con molti rimandi, popolato da dèi dell’Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità, cercando di superare gli ostacoli nelle diverse situazioni. Nel “Ghettolimpo” di Mahmood non troviamo figure onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma la descrizione di semplici persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita.

La cover

Sui social, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Mahmood pubblica anche la foto di quella che dovrebbe essere la cover. In un gioco di bianco e nero, Alessandro è protagonista in due versioni che, dato l’immaginario della foto, sembrano rivelare due lati dell’artista di Milano. Uno buono e una cattivo, quelli in qualche modo cantati anche nel primo singolo “Inuyasha”.

Il nuovo singolo

Le novità, però, non finiscono qui. Esce domani a mezzanotte la nuova anticipazione del progetto. Arriva su tutte le piattaforme, infatti, “Zero”, il brano (scritto da Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust) che prende il titolo dalla serie originale di Netflix in uscita il 21 aprile. Nel trailer della storia è possibile ascoltare un’anteprima del pezzo.