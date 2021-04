Trombosi venosa profonda: fattori di rischio e sintomi

Trombosi venosa profonda: ecco quali sono i principali fattori di rischio, i sintomi e le cure per i pazienti affetti da questa patologia

La trombosi venosa profonda consiste nella formazione di coaguli di sangue (trombi) all’interno delle vene profonde, in genere delle gambe. È una patologia seria in quanto i coaguli di sangue, presenti nelle vene, possono infatti staccarsi ed essere trasportati fino ai polmoni, dove bloccano il flusso sanguigno causando la cosiddetta embolia polmonare.

QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO della TVP?

rimanere seduti o sdraiati a lungo (ad esempio durante un viaggio aereo o un ricovero in ospedale)

malattie ereditarie che compromettono la corretta coagulazione del sangue

traumi o interventi chirurgici

sovrappeso e obesità

fumo

gravidanza

assunzione della pillola anticoncezionale o della terapia ormonale sostituiva

alcune forme di cancro

arresto cardiaco

essere portatori di pacemaker

cateteri inseriti in una vena

casi di trombosi venosa profonda in famiglia

fibrillazione atriale

QUALI SONO I SINTOMI?

La trombosi venosa profonda è spesso asintomatica; in altri casi può manifestarsi con gonfiore e dolore alla gamba, alla caviglia e al piede, crampi ai polpacci, riscaldamento dell’area interessata e cambiamenti del colore della pelle (che può risultare pallida, arrossata o cianotica).

COME VIENE TRATTATA LA TVP?

Tutti i pazienti con trombosi venosa profonda, spiegano gli esperti di Neuromed, sono trattati con anticoagulanti. Ai pazienti inizialmente si somministra un’eparina iniettabile (eparina non frazionata o a basso peso molecolare) dai 5 ai 7 giorni, seguita da un trattamento più a lungo termine con farmaci per via orale.