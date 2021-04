A novembre torna il Primavera Weekender

La leggenda è tornata, ecco il Primavera Weekender: l’appuntamento è a novembre, ancora una volta in Spagna, a Benidorm

La leggenda vuole che dalla prima edizione del Primavera Weekender siano scaturite altre leggende. L’evento al Magic Robin Hood Resort di Benidorm nel novembre 2019, doveva essere il punto di partenza per la celebrazione del ventesimo anniversario del Primavera Sound…ma ha finito per essere l’unico evento realizzato. Ma che celebrazione è stata! Circa 3000 partecipanti hanno vissuto un fine settimana in cui i concerti hanno condiviso la ribalta con una festa comunitaria, come se stessimo dicendo addio a qualcosa per un po’. Quando è finito, tutti i partecipanti avevano chiara una cosa: sarebbe dovuto accadere di nuovo. C’era qualcosa di magico nell’atmosfera di quella specie di camp musicale con concerti indimenticabili, lodge, collaborazioni imprevedibili e naturalmente leggende di cui si parlerà per anni.

E non è stato facile, per niente facile, ma abbiamo finalmente una buona notizia: Il Primavera Weekender celebrerà la sua seconda edizione e lo farà quest’anno, il 5 e 6 novembre, nel resort Magic Robin Hood di Benidorm. Lo spirito sarà lo stesso (due notti, una trentina di artisti, un migliaio di partecipanti che alloggeranno in bungalow nel sito stesso del festival) ma l’eccitazione e l’entusiasmo saranno moltiplicati per mille. Tenendo conto delle restrizioni attuali e delle misure di sicurezza in ogni momento, l’intenzione è che il Primavera Weekender 2021 sia un festival il più possibile simile a quello che era un festival prima della pandemia. Abbiamo lavorato a lungo per renderlo tale.

In attesa della line up, che sarà comunicata a breve, i primi biglietti per il festival saranno in vendita la prossima settimana. Un biglietto che è più di un semplice biglietto: il pacchetto include l’accesso ai concerti, l’alloggio per due notti e la pensione completa durante il weekend. Come nella scorsa edizione, sarà possibile acquistare solo biglietti con bungalow, con un minimo di 2 persone e un massimo di 6. Tutti i prezzi e le condizioni dei biglietti possono essere controllati già sul sito del Primavera Sound e saranno in vendita tramite DICE.

Due anni dopo, il Primavera Weekender sarà ancora una volta l’inizio di molte cose: il vero ventesimo anniversario del Primavera Sound… e tutto il tempo che vogliamo recuperare.