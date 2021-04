Cheratocono: il percorso di cura del paziente

Il Cheratocono è una malattia rara dell’apparato visivo: le cure variano compatibilmente con lo stadio di avanzamento della patologia

Il Cheratocono è una patologia oculare ancora poco nota. Può esordire fin dalla pubertà: chi ne è affetto tende spesso a scambiarla per altro (stanchezza, affaticamento ), o a sottovalutarla fino a quando i sintomi non si presentano in modo particolarmente evidente.

I trattamenti per i cheratocono esistono e variano compatibilmente con lo stadio di avanzamento della patologia.

La parola d’ordine però, come sempre accade in medicina, è prevenzione. Fare prevenzione è sottoporsi a regolari controlli della salute visiva può essere molto utile per giungere ad una possibile diagnosi in modo tempestivo.

Il cheratocono è incluso, con il codice RF0280, nell’elenco delle malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dal ticket.

L’incidenza, spiegano gli esperti Neuromed, è mediamente di circa 1 persona su 2000. Ha una forte presenza nei paesi occidentali ed è più frequente nella razza bianca. Secondo alcuni studi colpirebbe maggiormente il sesso femminile.

IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON CHERATOCONO

Visita oculistica

Valutazione ortottica

Esami strumentali specialistici

Inserimento dei dati del paziente nel REGISTRO DELLE MALATTIE RARE

Esenzione dal ticket

Controlli periodici

Prescrizione terapia

Trattamenti patologia

Mappatura genetica dei familiari