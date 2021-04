Valente rivisita “The Man Who Sold The World”

Valente online con il video di The Man Who Sold The World, celebre brano di David Bowie, rivisitato dall’artista veneziano in una personalissima versione

Esce l’ultimo lavoro di VALENTE, il video di The Man Who Sold The World, celebre brano di David Bowie, rivisitato dall’artista veneziano in una personalissima versione che mescola echi dei Police e suggestioni di Grace Jones.

​​L’ultimo video di Claudio Valente è un​’inedita versione di The man who sold

the world e rende omaggio a David Bowie a cinque anni dalla sua scomparsa.

Alla regia Giorgio Ricci, che opta per l’eleganza del bianco e nero e per un

sobrio minimalismo. In contrasto con l’atmosfera cupa del video, che richiama

echi oscuri del passato di entrambi, la voce calda di Valente si fa

protagonista indiscussa, accompagnata da dissolvenze, sperimentazioni e

giochi di luce che si fondono con le mutazioni del suo volto.

​“Il video, diretto da Giorgio Ricci (Blackbeat Production), è un noir elegante, sobrio e

minimalista, per dare più risalto al contenuto mistico e all’atmosfera esoterica della

canzone. Nel video interpreto i due personaggi del brano di Bowie: il narratore che la

canta e il suo contraltare, il misterioso “uomo che vendette il mondo”, il quale appare ora

con maschere, ora a volto scoperto, inscenando gesti di incantesimi e offrendo oggetti

simbolici, come “doni” al mondo, forse verità spirituali o forse solo lusinghe mondane ad

esprimere la contraddizione tra essere e apparire, tra vero e falso, tra l’uomo e la sua

maschera, con la quale, per dirla con Oscar Wilde, la verità viene espressa davvero“.

Guarda The Man Who Sold The World qui: https://youtu.be/W53MItHGv3c

https://www.facebook.com/valentemusicofficial

https://www.instagram.com/valentemusicofficial