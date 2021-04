Sheng torna con il singolo Andale 2

In rotazione radiofonica e disponibile anche in digitale “Andale 2” del rapper Sheng: ecco il testo della canzone del giovane Brjan Di Biase

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Andale 2”, il nuovo singolo di Sheng. Andale 2 è più di un sequel, più di una riconferma, un bolide che varca il muro del suono e irrompe nelle cuffie di chi ha captato la novità Sheng.

Brvss al beat, non c’è rally senza navigatore, non c’è tempo per rispettare quella fila comune, chi l’ha fatta di rado sa che c’è troppo in ballo per attendere. Ancora una volta la storia di chi sogna davvero l’ha raccontata Sheng, parola di chi alza troppo i ritmi perché qualcuno possa acciuffarlo, ne vedremo ancora delle belle e questa bomba ne è l’ennesima prova.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «C’è una bella alchimia con Brvss, scrivere sulle sue produzioni è del tutto naturale. Il primo capitolo fu un successo, il nuovo è aperto e la posta in gioco è altissima. Ho bisogno di tutti voi, partiamo dal niente per prendere tutto».

Biografia

Brjan Di Biase, in arte Sheng classe ‘98 di Ceccano (FR) Dai 14 anni approccia il mondo del freestyle come spesso accade, casualmente e per gioco; Ascoltando Hip-Hop sin da bambino, trova la sua dimensione che tanto cercava nel farlo. Nella sua musica viene ispirato dall’attitudine americana, andando a cogliere la cultura dietro questo genere, in un mix di vissuto personale che lo accompagna dall’inizio del suo percorso, lavorando sempre per dare luce a progetti musicali che vengano ricordati, che abbiano un’essenza propria.

TESTO DEL BRANO

[Pre-Ritornello]

Yeah – yeah – yeah

Prendili Prendili

Yeah – yeah – yeah

Prendili Prendili

[Ritornello]

Gira la pula vai giovane run (Yeah)

Prendili Prendili

Corri veloce che sennò ti bang (Yeah)

Prendili Prendili

Tiene la cura dentro i suoi pants (Yeah)

Prendili Prendili

La rasatura come dei punk (Yeah)

Prendili Prendili

[Strofa 1]

stringo la mano ad un frate lo marchio

perché lo macchio vernice di tag

beccherò il resto del gruppo nel parco

tiran su crema si come i wu-tang

credo è normale che sogniamo un palco

e cumulare montagne di racks

perché per anni fra cresci col braccio

si troppo corto bro come un t-rex

okay ora siamo alla carica

ho dietro i miei frate se siamo nel club

so come gira la giostra

le tue cazzate le schivo tienile per te

sogno tutto da una costa a una costa

prenderò tutto anche a costo di perde

mi son promesso di darmi una mossa

e scavallare tutte quste merde (yeah)

voglio una vita fuori dal normale qualcosa di raro

la fila per quella comune l’ho fatta di rado

già si sa cio che fa male a noi ci ha accomunato

mattina a guardare l’alba mi ha tranquillizzato

ai mie cari ho donato una gioia riempendo nel club

se puntavo a farmi una goyard non facevo rap

è difficile rompere la noia e non farlo più

quanto ho sudato un abbonamento

per ottenere una buon meta

[Pre-Ritornello]

Yeah – yeah – yeah

Prendili Prendili

Yeah – yeah – yeah

Prendili Prendili

[Ritornello]

Gira la pula vai giovane run (Yeah)

Prendili Prendili

Corri veloce che sennò ti bang (Yeah)

Prendili Prendili

Tiene la cura dentro i suoi pants (Yeah)

Prendili Prendili

La rasatura come dei punk (Yeah)

Prendili Prendili