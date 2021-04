“Geisha” è la nuova canzone di Tigri

Tigri, il progetto musicale di Giacomo Baroni, torna con il nuovo singolo “Geisha” disponibile su tutte le piattaforme digitali

Fuori Geisha, il nuovo singolo di TIGRI, progetto indie-pop di Milano. Un nuovo capitolo che segue il precedente singolo Damasco, e ci avvicina alla pubblcazione di un album di debutto. Un’introduzione ad un mondo dove convivono folk, soul e R’n’B, flussi di coscienza e ritornelli melodici diretti, ingredienti diversi, a volte in contrasto, come in una relazione. La Geisha è infatti è una figura salvifica in grado di assorbire la depressione del Samurai e tollerare quello che il Samurai non riesce. Il brano esplora così, con un dualismo di generi e ruoli, il tema del supporto reciproco che si stabilisce nelle relazioni, dove a volte siamo Samurai, altre volte Geishe.

TIGRI è proprio questo: unire da una parte la tradizione della canzone italiana d’autore e dall’altra parte un eclettismo di suoni e arrangiamenti di generi diversi tra loro. I testi nascono invece da esperienze personali, filtrate da uno stile in bilico tra la metafora barocca e la descrizione cruda di eventi e situazioni.

Tu lo sai come mi sento

Ho scelto di truccarmi da geisha per trattare il tema della mascolinità tossica. Le canzone parla del rapporto una geisha e il samurai, che sono emblema dello stereotipo dei ruoli di genere: l’uomo virile e guerriero, la donna docile e sottomessa. In Geisha c’è il superamento di tutto ciò, c’è un samurai che si mette a nudo e se ne frega di apparire poco “maschio”, perché nelle relazioni vere tutto questo non conta.

BIOGRAFIA

TIGRI è il progetto musicale di Giacomo Baroni, nato a Novara nel 1990. A 10 anni comincia a suonare la chitarra elettrica, a 17 anni pubblica il suo primo EP in inglese con la band heavy metal Saintsinner, a 20 passa alla scrittura in italiano con la band Vena e pubblica due EP a cavallo fra l'alternative rock e l'elettronica: Cosa Resta in Me e Brucia Amore Brucia. A 23 anni invece si trasferisce a Roma per studiare musica e, tramite frequenti viaggi accademici in Scozia, approfondisce le tecniche di songwriting. Dopo l'esperienza romana si trasferisce a Milano dove attualmente vive e lavora. Tra il 2019 e il 2020 raccoglie i ricordi di una decade e li registra nel suo primo album, Serenata Indiana, distribuito da The Orchard