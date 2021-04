Franco Laganà al Rally di Casarano con Movisport

Movisport annuncia l’ingresso tra le proprie fila di Franco Laganà, un pilota di rally che da anni è un simbolo per il rallismo del Centro-Sud

E’ con grande soddisfazione, che Movisport annuncia l’ingresso tra le proprie fila di un pilota di rally che da anni è un simbolo per il rallismo del centro sud e simbolo anche tra i piloti privati italiani più in vista.

Franco Laganà, architetto originario di Reggio Calabria e naturalizzato barese, per anni uno dei simboli dei piloti con le vetture di Gruppo N nei Campionati Italiani (con una messe di titoli vinti) è entrato ufficialmente a far parte della “famiglia reggiana” della quale difenderà i colori nella Coppa Rally di VII zona.

Il copilota non poteva che essere il fido Maurizio Messina, compagno di tante stagioni e di tanta passione condivisa vincendo molti allori, mentre la vettura sarà la VolksWagen Polo GTi R5 della compagine romana Step Five Motorsport, con la quale anche in questo caso vi è un rapporto che dura nel tempo di stima ed amicizia.

Il primo tassello della stagione che andrà ad incastrarsi sarà il 18 aprile, il 27° Rally di Casarano, in provincia di Lecce, per poi proseguire la stagione vagliando le varie partecipazioni in previsione degli impegni professionali.

