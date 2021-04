Coppa della Consuma rinviata a luglio 2021

La 55/a Coppa della Consuma rinviata a luglio: la più longeva cronoscalata d’Europa slitta a causa del perdurare della “zona rossa” nella Provincia di Firenze

Reggello Motorsport, congiuntamente ad ACI FIRENZE comunica che si vede costretta al rinvio della 55^ Coppa della Consuma, prevista per il 16-18 aprile, gara di apertura del Campionato Italiano Velocità in salita per Auto Storiche.

Il rinvio è generato dal perdurare della “zona rossa” nella Provincia di Firenze e del Comune di Pelago, per quanto riguarda l’emergenza sanitaria e la conseguente difficoltà ad ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’evento da parte degli organi preposti.

La gara è rinviata al 23-24-25 luglio.

