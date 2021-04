“Vocabolario” di Nove ha anche un video

Online su YouTube il video ufficiale di “Vocabolario”, il singolo di debutto di Nove in attesa di un disco di debutto dal titolo “Saturno”

Dopo l’anteprima sul sito di Sky TG 24, fuori il video ufficiale di Vocabolario, il singolo di debutto di Nove in attesa di un disco di debutto dal titolo Saturno di prossima uscita. Un brano stratificato e complesso che mischia elementi di elettronica e altre influenze della scena alternative degli anni Novanta, e descrive una pagina di un libro amato e letto tante volte ma che, solo con il passare del tempo, ti rendi conto che non ti rappresenta più. Un po’ come quando pensiamo al primo amore.

BIOGRAFIA

Roberta Guerra, in arte Nove, è una cantautrice ed insegnante di musica e canto. E' nata e cresciuta a Genova anche se negli anni la musica l'ha portata a trasferirsi in diverse città: da Roma a Parma fino ad arrivare a Milano, dove attualmente vive. Sin dalla tenera età ha dimostrato di amare il mondo del canto arrivando, all'età di cinque anni, alla semifinale nazionale del 39° edizione dello Zecchino D'oro. Ha iniziato così a studiare coro e successivamente canto e pianoforte, nel 2013 si è diplomata al LIM a Roma per poi laurearsi nel 2017 al Conservatorio Arrigo Boito di Parma in Canto Popular Music. Nell'agosto 2018 ha scritto il brano 'Tagliati a metà' persupportare la sua città dopo la caduta del Ponte Morandi. A settembre 2018 è stata finalista del "BMA – Bologna Musica d'Autore", ad aprile 2019 ha ottenuto il premio"Miglior Testo" al "Festival Discanto", a luglio 2019 si aggiudica il premio del pubblico ed orchestra al "FestivalUn Mare di Stelle" e ad ottobre 2019 è stata tra gli otto finalisti del "Premio Pierangelo Bertoli"

