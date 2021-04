Vitruvio Entertainment festeggia un anno di attività

Un anno di Vitruvio Entertainment. Così il giovane marchio salernitano, officina artistica e casa di produzione cinematografica, si sta facendo strada

Spegne la prima candelina la Vituvio Entertainment, officina artistica e casa di produzione cinematografica con marchio registrato e sede a Salerno. Fondata un anno fa, in pieno primo lockdown, da Davide Bottiglieri (scrittore), Luigi Di Domenico (regista), Salvatore Parola (fumettista), Luigi Risi (fotografo), Danilo Napoli (attore), la giovane realtà artistica si sta facendo conoscere, a suon di lavori e collaborazioni.

Sono ben otto, infatti, le partership siglate, tra cui spiccano il Picentia Short Film Festival, la Saggese Editori e la Brassotti Agency. Collaborazioni a tutto tondo, quindi, dal cinema all’editoria, per un contributo all’arte a trecentosessanta gradi.

“Abbiamo aperto i battenti, consapevoli del momento storico, ma con la forte volontà di lanciare un messaggio di speranza e andare controcorrente.” commenta Bottiglieri “All’alba del primo compleanno, ci guardiamo indietro e siamo fieri del percorso fatto, una strada ben più lunga di quella che avevamo pronosticato: otto partner, oltre trenta progetti realizzati e tanti altri da portare a termine. Vogliamo dire grazie ai clienti che ci hanno scelto, ai collaboratori che ci affiancano e alle realtà con cui abbiamo siglato una partnership. È solo il primo anno, ma abbiamo fame di crescere e dire la nostra ancora e ancora. L’agenda è piena, Covid o non Covid, noi ci saremo. La nostra bottega rimarrà aperta e sarà sempre un avamposto a difesa dell’arte.”

La Vitruvio Enterteinment è una riproposizione in chiave moderna delle antiche botteghe rinascimentali, alveari di artisti, in cui studio, creatività, innovazione, disciplina e sperimentazione davano vita a molteplici forme d’arte.

Ha fatto rumore la sua partecipazione a ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, il principale Festival del libro in Costiera Amalfitana che si aprirà nel mese di maggio, in qualità di Main Partner. In occasione della quindicesima edizione della nota kermesse letteraria, è stata affidata alla giovane realtà salernitana la comunicazione e il restyling dell’evento, dando così occasione alla Vitruvio Entertainment di mostrare subito la sua impronta.

Booktrailer, presentazioni, recensioni, book fotografici, cortometraggi e spot, sono solo alcuni dei servizi che l’officina artistica ha realizzato nell’arco dell’ultimo anno, tutti raccolti all’interno de Il Novelliere, il magazine online della Vitruvio Entertainment, distribuito gratuitamente ogni tre mesi su tutte le piattaforme. “Siamo contro l’idea della cultura come bene d’elite”, continua Bottiglieri, “ed è per questo che il nostro magazine è gratuito. Ogni copertina è un richiamo a una storica locandina cinematografica, al suo interno è possibile vedere i nostri ultimi lavori e qualche chicca, come la rubrica storica che abbiamo appena introdotto, con la preziosa collaborazione di Miguel Enrique Sormani”. È con questo spirito che è stato istituito il Premio delle Arti Vitruvio Entertainment, consegnato nel mese di ottobre al regista Francesco D’Antonio per il cortometraggio La triste vita del mago, in occasione della serata finale della rassegna Salerno inCortocircuito. Il riconoscimento è stato assegnato al lavoro che maggiormente si è avvicinato alla filosofia dell’officina artistica.

Insomma, la Vitruvio Entertainment è nata in sordina, nascosta dallo tsunami mediatico generato dalla pandemia Covid-19, eppure sta lasciando il segno. E come si dice: chi ben comincia…