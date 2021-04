Silvia Oddi torna con la canzone Ciao Amici

Online sulle piattaforme digitali “Ciao Amici”, il nuovo singolo di Silvia Oddi: il branoè prodotto e arrangiato da Gianluca Salvi e Nicola Valente

È avvenuto su tutte le piattaforme digitali il ritorno di Silvia Oddi con il brano “Ciao amici”. Il brano, prodotto e arrangiato da Gianluca Salvi e Nicola Valente, conferma le sonorità ascoltate nei due precedenti album, Ingenua Felicità (2016) e Niente a metà (2019). Ossia quei richiami ad un preciso momento musicale della prima metà degli anni ottanta, dove la new wave ed il post punk spopolavano soprattutto nella scena inglese. Il nuovo album in lavorazione, in uscita dopo l’estate, segnerà un deciso cambio di rotta nella scrittura, nella realizzazione dei brani e nel sound.

Silvia Oddi descrive così il brano: “Inviare le coordinate in un periodo in cui si è costretti a stare in casa sembra un paradosso, eppure in questi tempi bui è possibile incontrarsi nelle sfumature di un modo di essere o di pensare, sentendoci più vicini alle nostre fragilità e soprattutto alle nostre paure. Nel testo del brano gioco con i luoghi comuni, anche correndo il rischio di apparire retorica, ma sono sempre più convinta che il sapersi fermare un attimo e ritagliarsi uno spazio intimo da non condividere, stia diventando prerogativa di pochi”.

Silvia passa poi a raccontare l’idea del video realizzato per il brano: “Fine estate 2020 sono in Abruzzo a lavorare in studio a nuove canzoni. Decidiamo di andare a pranzo ad Aielli, un piccolo borgo poco distante, colorato dai murales di famosi street artists provenienti da tutto il mondo. Qui ho avuto il piacere di suonare qualche anno fa ospite della rassegna di arte e astronomia Borgo Universo. Da semplice pausa pranzo a videoclip col cellulare è stato un attimo. Quell’attimo di pace e colori caldi che ho voluto fissare d’istinto come ricordo indelebile di un momento di serenità lontano dal dolore di questo periodo”.

