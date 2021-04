Previsioni meteo 17 aprile 2021: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 aprile 2021: progressivo peggioramento del tempo nel corso del fine settimana con l’arrivo di piogge e temporali

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo la breve pausa asciutta al Centro-Nord di inizio weekend. La Primavera infatti continua a farsi attendere e l’instabilità resta finora la grande protagonista di questa prima parte del mese di aprile. Nella giornata di oggi avremo ancora clima in prevalenza asciutto ma con cieli nuvolosi che anticiperanno un deciso peggioramento atteso per domani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domenica avremo piogge e temporali su gran parte della Penisola per l’arrivo di una nuova perturbazione. Il tempo risulterà instabile anche nel corso della prossima settimana, con precipitazioni diffuse su tutta la Penisola. I fenomeni potranno risultare localmente anche molto intensi, specie sulle regioni centrali.

Intanto per oggi, sabato 17 aprile 2021, al Nord Italia cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi centrali, con locali nevicate oltre i 1300 metri di quota, variabilità asciutta altrove. In serata più coperto al nord-est, qualche apertura tra Piemonte e Liguria.

Al Centro al mattino nubi compatte tra Lazio e Abruzzo ma senza fenomeni associati, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto ad eccezione di qualche pioviggine sulle zone interne del Lazio. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge su tutti i settori, con fenomeni più intensi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, più asciutto su Sicilia meridionale e Puglia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli coperti su tutte le regioni e precipitazioni sparse, più intense in Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in calo e massime in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.