Maria Teresa Orsi e Fabio Sebastiano Tana in libreria con “La neve di Yuzawa, immagini dal Giappone” edito da Einaudi per la collana I Maverick

Disponibile in libreria “la neve di Yuzawa, immagini dal Giappone”: un vero e proprio tour nel Paese del Sol Levante diviso in tappe suggerite da poesie, romanzi e perfino da un’opera del teatro kabuki. Il libro, edito da Einaudi per la collana I Maverick, si propone di superare il gap che solitamente crea una barriera tra le opere di divulgazione e quelle specialistiche.

Il titolo strizza l’occhio ad uno dei romanzi giapponesi del ‘900 più noti: “Il paese delle nevi” di Kawabata Yasunari, e in effetti la “passeggiata letteraria”, come la chiamerebbe Umberto Eco, che gli autori intraprendono attraverso il Giappone parte proprio dalla regione, quella di Yuzawa in cui lo scrittore Premio Nobel nel 1968 ambienta il suo capolavoro.

Gli argomenti trattati nel libro sono i più vari. Si passa dalla Tokyo frickettona degli anni della contestazione alla presenza ancora tangibile dei lebbrosari, dalle vicende di antichi eroi, alla vita sempre uguale delle commesse dei Konbini, i piccoli supermercati aperti h24 e presenti ovunque nel Paese. E poi lo sforzo per salvare dall’estinzione l’ibis crestato, uccello tanto maestoso nel volo quanto fragile; la vita degli studenti quando il Giappone si aprì all’Occidente, i suicidi di massa durante la seconda guerra mondiale, i fantasmi, le favole ed i quartieri di piacere.

A dare una sintesi a tutto questo hanno provveduto Maria Teresa Orsi, già docente di letteratura giapponese ed ora professore emerito alla Sapienza e socio della Accademia dei lincei, traduttrice di molte delle opere alle quali nel libro si fa riferimento, e Fabio Sebastiano Tana, giornalista dell’Ansa e studioso di relazioni internazionali, autore di saggi e articoli sul Giappone.

