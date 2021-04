Covid: il calendario delle riaperture dal 26 aprile

Bar, ristoranti, piscine, palestre, spostamenti tra regioni con il nuovo pass: ecco il calendario delle riaperture dal 26 aprile decise dal governo Draghi

L’Italia riparte. Grazie alla creazione di un pass per spostarsi liberamente e partecipare agli eventi (come ottenerlo), il governo ha messo a punto un calendario che possa portare alla graduale ripresa delle attività. Ecco, punto per punto, le date annunciate dal premier Draghi.

LEGGI ANCHE: Draghi: “Dal 26 aprile tornano le zone gialle, rischio ragionato per rilanciare il paese”

Ecco la road map delle principali riaperture decise dal governo, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it):

• Anticipo del ripristino delle zone gialle dal 26/4.

• Consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e con il pass anche tra regioni di diverso colore.

• Scuole (dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico): nelle zone gialle e arancioni aperte con didattica in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado.

• Dal 26/4 in zona gialla riaprono ristoranti a pranzo e a cena solo con tavoli all’aperto.

• Dal 26/4 nelle zone gialle Musei riaperti automaticamente.

• Dal 26/4 nelle zone gialle teatri, cinema e spettacoli aperti con misure di limitazione della capienza.

• Dal 15 maggio piscine solo all’aperto.

• Dal 1 giugno ristoranti con tavolo al chiuso solo a pranzo con nuove linee guida.

• Dal 1 giugno palestre con nuove linee guida.

• Dal 1 luglio Fiere e congressi con nuove linee guida

• Dal 1 luglio stabilimenti termali e parchi tematici con nuove linee guida.