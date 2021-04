Capone&BungtBangt online con un nuovo lavoro

Capone&BungtBangt e il nuovo progetto discografico di Remix techno-house: “Il Ballo del PorPonPof Rmx” di Alessandro Chiocca (Bohemien) è il primo singolo

L’ultimo album dalla storica band partenopea “rinasce” in chiave techno, house, dance, urban, drum ‘n’ bass e dub, grazie al contributo di un folto gruppo di DJs/Producers della scena elettronica napoletana. “Mozzarella _N_i_g_g_a_”, il sesto capitolo discografico del gruppo capitanato da Maurizio Capone, dal quale è nato anche un docu-film con la regia di Demetrio Salvi, è composto da quindici tracce ricche di concetti ambientalisti e d’impegno civile che il gruppo diffonde da oltre vent’anni.

“Mozzarella _N_i_g_g_a_ Remixes” è un progetto mensile in serie con single-remix che verranno pubblicati in rete dalla label Hammer Music.

Un nuovo percorso discografico del collettivo Capone & BungtBangt il quale ancora una volta si immerge in un progetto sperimentale che nasce dal desiderio di interagire artisticamente con altri artisti. In questo caso i musicisti appartengono alla vivida scena del prestigioso panorama elettronico partenopeo e così continua la contaminazione, tra diversi stili musicali, e l’ennesima sfida che da sempre caratterizza il ventennale lavoro di Capone. L’approccio è in ambito elettronico dove si fondono magistralmente il sound percussivo, tipico dei C&BB, con le bass line e le ritmiche ossessive elettro-techno-house di scuola Detroit.



Musicisti e DJs, due mondi spesso in antitesi, si incontrano e dimostrano che la musica è una e non deve avere barriere.



Il progetto è coordinato dal produttore e musicista Alessandro Tammaro, in arte Dire T, che con il collettivo di Djs-Producers ha aderito al progetto con entusiasmo e “devozione” condividendo anche i temi ambientalisti e d’impegno civile trattati nelle canzoni.



Il primo remix pubblicato Il primo remix pubblicato oggi è curato da Alessandro Chiocca, conosciuto con il moniker Bohemien, apprezzato deejay che affonda le sue radici nella cultura “street”, con forti influenze funk e disco, con vette di scuola house e techno.

Dichiara Chiocca: “Ho accettato volentieri di fare il remix per Capone & BungtBangt musicisti che stimo e rispetto moltissimo. Fare musica con strumenti riciclati lo trovo una cosa geniale, stessa cosa per il loro suono, sempre fresco e ricco di contaminazioni nelle quali mi ci rivedo. Sono stato molto felice di remixare “Il Ballo Del PorPonPof” perché il messaggio della canzone è più che attuale in questo momento storico.”



Ascoltando “Il Ballo del Pon Por Pof Rmx” si scoprirà che la “scatulera”, la piccola arpa creata da Capone con una scatola di polistirolo per gelati ed elastici come corde; e la drum machine o i campionatori di Chiocca, possono incontrarsi e creare bellezza attraverso una canzone dai contenuti profondi che parla di amore per la natura e come gli adulti la rovinano lasciando disastri alle nuove generazioni. E’ un brano che interpreta i sentimenti di tante persone che desiderano vivere in armonia e rispetto con tutti gli abitanti di madre terra.

