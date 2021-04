La Regina vuole William e Harry distanti ai funerali del Principe Filippo

William e Harry saranno distanti per volere della Regina Elisabetta al funerale del Principe Filippo che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Royal Family

Nelle apparizioni pubbliche William e Harry si sono sempre sorretti l’un l’altro, fianco a fianco. I tempi, però, sono cambiati e al funerale del principe Filippo, in programma domani pomeriggio, i due principi, per la prima volta, non cammineranno o siederanno vicini.

In mezzo, a separarli, il cugino Peter Philips, figlio della principessa Anna. È il volere della regina Elisabetta II, ben attenta a non trasformare l’ultimo saluto al marito in un’occasione ghiotta per la stampa internazionale. E, infatti, in una nota di Buckingham Palace rilasciata alla vigilia si legge: “È un funerale e non sarà trascinato nella percezione del dramma. La disposizione (dei posti, ndr) è stata approvata da sua Maestà”.

Gli occhi erano tutti puntati già prima di iniziare sui figli di Carlo e Diana. Il mondo è in attesa di sapere se il rapporto idilliaco che li ha uniti per anni, rovinato dalle ultime vicissitudini, potrà essere ricucito. L’intervista bomba rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey non ha fatto che allontanare William e il secondogenito, già distanti alla decisione dell’ultimo di abbandonare la royal family per sempre.

L’ora del chiarimento

Il duca di Sussex è rientrato in patria domenica scorsa e, essendo costretto alla quarantena per la pandemia ancora in corso, non ha incontrato il futuro re d’Inghilterra. Secondo i rumors, una chiacchierata faccia a faccia dovrebbe esserci domani mattina: inevitabile dopo i ripetuti silenzi dell’ultimo periodo. E, sempre secondo quanto scrivono i tabloid, Kate Middleton sarebbe stata parecchio insistente con il marito, invitandolo a un chiarimento definitivo.

Al funerale senza divise

Non si pensi, però, che la regina Elisabetta II non abbia un occhio di riguardo verso Harry. Al funerale nessuno indosserà divise militari, abiti civili per tutti insomma. Questo per non mettere in imbarazzo o in difficoltà il nipote, privato di ogni titolo e onorificenza al suo trasferimento oltreoceano. Saranno i corpi militari ad omaggiare Filippo e la sua carriera in marina quando ancora non era il consorte della regina.

Dietro la bara, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), cammineranno Carlo e Anna, poi i fratelli Andrea ed Edoardo. Di seguito i nipoti e i restanti partecipanti. Trenta in tutto, come si richiede ad un funerale in tempo di Covid.

La cerimonia è in programma per le 15 di domani alla Saint George’s Chapel del Castello di Windsor, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Royal Family.