È morto il Principe Filippo, per 73 anni a fianco della Regina Elisabetta

È morto questa mattina all’età di 99 anni il principe Filippo di Edimburgo. A darne notizia è la stessa regina Elisabetta II, con una nota ufficiale. “È con grande dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito – si legge – Sua Altezza Reale se ne è andata in pace questa mattina al Castello di Windsor”.

Il principe Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 12 giugno, come ricorda la Dire (www.dire.it) era stato recentemente operato al cuore.

Le immagini delle dimissioni dall’ospedale avevano fatto il giro del mondo. Negli scatti era apparso dimagrito e provato. Lascia la Regina Elisabetta II, sua compagna di vita, dopo 73 anni di matrimonio.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021