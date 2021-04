Previsioni meteo 16 aprile 2021: piogge al Sud e isole maggiori

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 aprile 2021: tempo stabile su gran parte dell’Italia, piogge e temporali su Sardegna e Sicilia e nel pomeriggio anche sulle regioni meridionali

La Primavera stenta a decollare sull’Italia quando sta per iniziare la seconda metà del mese di aprile caratterizzato finora da condizioni meteo piuttosto instabili, come accaduto in questa settimana. La giornata di oggi, per le isole maggiori e le regioni meridionali peninsulari non farà eccezione, con possibilità di piogge e temporali. Discorso diverso al Nord e al Centro, dove il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo piogge sulle aree meridionali del Paese, mentre il resto della Penisola sarà risparmiato e vedrà tempo stabile. Domenica situazione invariata, con clima asciutto al Centro-Nord e precipitazioni al Sud. Anche la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata dal maltempo, che interesserà anche le zone centro-settentrionali dell’Italia.

Intanto per oggi, venerdì 16 aprile 2021, al Nord Italia tempo stabile per buona parte delle aree eccetto sulle regioni più occidentali con precipitazioni sparse dalle prime ore della giornata. Piogge o nevicate sul Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia sia al mattino che al pomeriggio, poi fenomeni assenti in serata e nottata. Neve tra i 600 ed i 1000 metri di quota.

Tempo stabile sulle regioni centrali del nostro Paese con cieli poco o irregolarmente nuvolosi dalle prime ore del mattino ma con precipitazioni assenti. Maggiori schiarite in Toscana.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse alternate a locali schiarite nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; in serata la nuvolosità sarà irregolare ed estesa su tutti i settori.

Giornata all’insegna del maltempo con piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino sulle isole maggiori e Calabria, tendenza ad estensione delle precipitazioni alle restanti regioni meridionali peninsulari durante la seconda parte della giornata. I fenomeni più intensi in Sardegna.

In Calabria tempo instabile nel corso delle ore mattutine con piogge diffuse con tutti i settori, migliora al pomeriggio sui settori centro meridionali; tra la sera e la notte le precipitazioni si estenderanno su tutta la regione.

Temperature in aumento eccetto al meridione con valori stazionari.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.