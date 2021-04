Francesco Marzio online con “Negli Occhi del Mondo”

“Negli Occhi del Mondo” è il nuovo singolo di Francesco Marzio: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Venerdì 23 aprile esce in radio e nei digital store “NEGLI OCCHI DEL MONDO”, il nuovo singolo di Francesco Marzio, cantautore pop già autore di numerosi successi.

“Negli occhi del Mondo è una canzone che ho scritto qualche anno fa in piena notte, pensando a tutti quegli amori passati che dopo anni si rincontrano. Credo molto in questo brano in cui mi ci rivedo tantissimo, è sincero e racconta quello che tutti noi nella vita almeno per una volta abbiamo provato”

Negli occhi del mondo diventa colonna sonora del cortometraggio “I Nuovi Poveri”, che uscirà in anteprima il 21 aprile su Sky Tg24. Proprio l’amore cantato da Francesco Marzio sarà all’interno della storia, la chiave di rinascita per coloro ai quali il cortometraggio è dedicato, i Nuovi Poveri, affrontando il tema della crisi che il Covid ha causato nel settore musicale e artistico.