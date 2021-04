The Microscope: Anna Lorenzi pubblica le sue poesie

“The Microscope. Una raccolta di scatti immortalati con la penna” è la raccolta di poesie di Anna Lorenzi disponibile nelle librerie e online

Dopo il successo di “Incontrando Laura. Un romanzo liberamente e in parte ispirato alla vita di…”, edito in italiano e inglese e ai primi posti delle classifiche “Amazon free eBook” in USA, Canada, UK, Italia, Anna “Annina” Lorenzi presenta un nuovo progetto, un esperimento poetico che sembra richiamare gli haiku giapponesi, componimenti che in pochi versi proiettano il lettore in una visione onirica ed essenziale del mondo in cui viviamo.

“Testi scritti prevalentemente di getto […] immagini, emozioni e ciò che percepisco arrivano a me all’improvviso, in modo forte, quasi violento, come se mi attraversassero”.

Così l’autrice Anna Lorenzi descrive “The Microscope. Una raccolta di scatti immortalati con la penna”. The Microscope è un esperimento, un componimento aperto ed essenziale. Un’opera intima per l’autrice e che al contempo vuole legarsi fortemente all’intimità di del lettore, assumendo così un aspetto multiforme e sfaccettato.

Nata nell’anno della pandemia, quando il mondo intero è stato costretto ad una battuta di arresto e divieti e limitazioni hanno modificato la nostra vita come mai prima, questa raccolta va controcorrente e presenta brevi “scatti” che fanno scorrere impetuoso il flusso dell’esistenza. Momenti di vita catturati su carta, che i lettori faranno propri a seconda delle loro emozioni e del loro vissuto.

Istantanee – immobili per definizione – che prenderanno vita intersecandosi in quel “flusso di pensieri” di Joyciana memoria così personale per ognuno di noi, lasciandolo fluire senza limiti o preconcetti culturali.

L’autrice

Anna “Annina” Lorenzi – o anche A19, come ama firmarsi – milanese classe 1981, lavora tra Italia e Stati Uniti, dove anni fa fondò una sua azienda. “Writer, author and more”, come si definisce, ha collaborato per anni con riviste e blog. E’ solo nel 2020 però che fa il grande salto e pubblica il suo primo romanzo “Incontrando Laura. Un romanzo liberamente e in parte ispirato alla vita di…” accompagnato dall’edizione inglese e del quale presto uscirà il seguito.

Anna Lorenzi gestisce anche un blog annina19.com dedicato alla sua scrittura creativa.

Per l’acquisto: https://www.amazon.it/Microscope-raccolta…/dp/B08SKKB75L