Previsioni meteo 15 aprile 2021: tempo instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 aprile 2021: nuovo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali con piogge e nevicate sull’arco alpino

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia con l’alta pressione che non riesce ad imporsi sul Mediterraneo condizionando dunque lo scenario meteorologico anche sul nostro Paese. Dopo la breve tregua delle ultime ore, nella giornata di oggi avremo ancora maltempo sulle regioni del Nord della Penisola, con piogge e neve sulle Alpi a quote inferiori ai mille metri. Clima più asciutto sul resto dell’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il tempo farà i capricci, con possibilità di piogge lungo tutto lo Stivale. Le precipitazioni bagneranno praticamente tutta l’Italia nel corso del weekend, con la Primavera che sembra essersi presa una pausa. Per un ritorno alla stabilità ci sarà da attendere almeno fino alla metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 15 aprile 2021, al Nord Italia al mattino piogge sparse su tutte le regioni e nubi più compatte al nord-est, più asciutto su Friuli e Liguria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori. In serata residui fenomeni sui settori pedemontani. Neve oltre 800 metri.

Al Centro al mattino nubi sparse e tempo in prevalenza asciutto. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, asciutto sui versanti orientali. In serata cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali e residue piogge tra Toscana e Lazio. Neve oltre i 1000 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite sulla Puglia. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati eccetto deboli piogge su Sicilia e Calabria. In serata ancora tempo asciutto eccetto sulle isole maggiori e Calabria. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.