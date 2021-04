Lucifer 5 torna su Netflix dal 28 maggio

Dal 28 maggio sulla piattaforma Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer: in streaming arrivano gli altri 8 episodi

Il 28 maggio arriverà su Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, composta da 8 episodi. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di Los Angeles. Lauren German, invece, in quelli della detective Chloe Decker.

LUCIFER 5: LA PRIMA PARTE

Chloe e Lucifer hanno scoperto l’arrivo dei demoni a Los Angeles: il gruppo ha rapito il piccolo Charlie, figlio di Amenadiel e Linda, per utilizzare il rituale che padre Kinley voleva usare su Lucifer in modo da rendere lui il nuovo re dei demoni (posizione che solo un angelo o comunque un essere celestiale può ricoprire). Eve ha confessato di aver ucciso il sacerdote ed essere la causa dell’arrivo dei demoni e quindi ha aiutato Lucifer e gli altri a scacciarli, cosa in cui il diavolo riesce dopo essersi trasformato di nuovo. Linda ha chiesto quindi ad Amenadiel di portare Charlie in Paradiso, come l’angelo aveva confessato di voler fare, ma l’angelo le ha risposto che loro due lo proteggeranno meglio di chiunque altro. Eve ha salutato Maze ed è partita per cercare di trovare finalmente se stessa. Ella ha ritrovato la fede e Dan fa ancora i conti con il ricordo di Charlotte, Chloe ha raggiunto Lucifer al suo appartamento: alla domanda della detective se sia realmente tutto finito, Lucifer le risponde che ha deciso di tornare all’Inferno, poiché altrimenti i demoni continueranno a ritornare sulla Terra. Dopo essersi dichiarati il loro amore reciproco ed essersi scambiati un bacio appassionato, il diavolo è volato via. Lucifer, è tornato negli Inferi e seduto sul suo trono, contempla l’immensa distesa infernale.

LE AVVENTURE DI LUCIFER TERMINANO CON LA SESTA STAGIONE

Netflix, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha annunciato anche l’arrivo del sesto e ultimo capitolo di Lucifer che sarà composto da dieci episodi. Con questo dovremmo (purtroppo) dire addio al diavolo più affascinante e cool di Los Angeles.