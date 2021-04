Mobilità sostenibile, a Torino 500 monopattini LINK: dal MIT di Boston il ritorno alla città del suo ideatore, l’Archistar Carlo Ratti

LINK sbarca a Torino con 500 monopattini nuovi. Dopo Roma, Palermo, Aprilia, la città della Mole è la quarta in Italia pronta ad accogliere la tech company leader nella micro mobilità elettrica. L’arrivo a Torino ha una valenza tutta speciale per LINK, perché il servizio sarà attivo nella città del suo co-ideatore l’Archistar Carlo Ratti, Advisor e membro del Consiglio di Amministrazione di Superpedestrian, start-up che ha progettato e dato vita al veicolo più tecnologico e sicuro della categoria.

La flotta, disponibile da oggi in città, vanta caratteristiche tecniche uniche e non poteva essere altrimenti. Tutti i veicoli infatti saranno dotati del nuovo software “Briggs” e di una riconoscibile livrea color giallo intenso, più accattivante e catarifrangente. Grazie al nuovo software, il tempo di reazione del servizio di Geofencing – per un raggio di 40 km² – permetterà di passare da 1 a 0.7 secondi e memorizzare il triplo del numero di zone no-ride. La durata della batteria inoltre aumenta fino a 22 giorni, estendendo l’autonomia del veicolo del 10%. LINK è anche l’unico monopattino elettrico dotato di VIS (Vehicle Intelligent Safety), un sofisticato software di sicurezza a bordo che combina IA grazie a 73 sensori e 5 microprocessori, eseguendo oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo durante la corsa, monitorando e mettendo a punto le prestazioni in tempo reale.

“Quando, insieme ad Assaf Biderman, abbiamo lanciato Superpedestrian come prima start-up del nostro laboratorio presso il MIT a Boston, ci siamo chiesti in che modo le nuove tecnologie, i sensori e l’intelligenza artificiale potessero cambiare la mobilità urbana. Ha dichiarato l’architetto e ingegnere Carlo Ratti. “LINK è la risposta a quella domanda: il suo innovativo Vehicle Intelligence System, che usa centinaia di dati raccolti in tempo reale per garantire la sicurezza degli utenti e migliorare la gestione della flotta, sta rivoluzionando il mondo della micro-mobilità. Sono molto contento del fatto che LINK sbarchi a Torino – mia città d’origine e una delle sedi principali del gruppo CRA – Carlo Ratti Associati.”

“Siamo doppiamente orgogliosi di lanciare il servizio a Torino, perché da una parte significa che il progetto di espansione in Italia sta andando avanti con successo considerato che, in meno di un mese, Torino è la terza città che abbiamo raggiunto dopo Palermo e Aprilia, dall’altra c’è un legame a doppio filo che lega LINK a questa città, poiché da qui è partito il suo ideatore, l’architetto Carlo Ratti, per rivoluzionare il mondo della micro mobilità sostenibile grazie a un veicolo che, dal MIT di Boston, sta conquistando fette di mercato sempre più importanti”. Ha dichiarato Maurizio Pompili, LINK Operation Manager Italia. “I monopattini che i cittadini avranno a disposizione sono nuovi, originali e con caratteristiche uniche. I nostri veicoli infatti non si usurano col tempo, ma al contrario, grazie all’aggiornamento dei software, diventano più sicuri e resistenti. Per i primi 10 giorni, non sarà previsto alcun costo di sblocco, 5 euro saranno caricati subito sull’account di chi si registra all’interno della zona di noleggio e la corsa costerà 0,25 centesimi al minuto. Successivamente si pagherà 1 euro per lo sblocco, mentre la tariffa della corsa passerà a 0,19 centesimi”.

“Il lavoro intrapreso sulla viabilità cittadina per realizzare percorsi sempre più sicuri per chi nel quotidiano sceglie la mobilità dolce insieme alla decisione di riservare degli stalli dedicati a chi si muove in bicicletta, scooter o monopattino ha fatto crescere l’interesse degli operatori della sharing mobility per la nostra città – commenta l’Assessora alla Mobilità della Città di Torino, Maria Lapietra. “L’arrivo di nuove aziende con altri mezzi, come oggi con Link – prosegue Lapietra – consentirà una copertura ancora maggiore del servizio e offrirà, a chi deve spostarsi in città, nuove opzioni per muoversi in modo sostenibile”.