Giovanni Block canta per la ricerca sull’endometriosi

Giovanni Block, artista e compagno di una donna con endometriosi, canta per la ricerca scientifica con il nuovo singolo “Un fiore nuovo”

L’endometriosi è una patologia che colpisce 3 milioni di donne in Italia, causando dolori pelvici, anche devastanti, stanchezza fisica cronica, amnesie e disturbi di attenzione. E forti ripercussioni psicologiche, nei rapporti di coppia e sociali. Per questo diventa sempre più centrale il supporto dell’uomo, marito, compagno, nell’affrontare la malattia. Nasce così “Un Fiore Nuovo”, il brano del cantautore Giovanni Block, a sostegno della ricerca scientifica sull’endometriosi, presentato in occasione della II Convention Ufficiale della Fondazione Italiana Endometriosi, presieduta dal presidente della FIE, Pietro Giulio Signorile. Il video della canzone canzone ha già raggiunto 100mila visualizzazioni su Facebook e Youtube.

Giovanni, cantautore, compositore, produttore direttore artistico, è soprattutto il compagno di una donna con l’endometriosi. Da qui la decisione di raccontare in forma di canzone la sua convivenza, nel quotidiano, con questa patologia (descritta nel brano come un “mostro nero e silenzioso”). Un passo in avanti importante su un argomento così intimamente femminile, per la prima volta affrontato con sensibilità e delicatezza da un uomo. “Il brano è nato dall’esigenza di dar voce ai milioni di donne in Italia e nel mondo affette da questa patologia nella speranza di sensibilizzare sui problemi fisici e relazionali che comporta – spiega Giovanni Block – Di endometriosi soffre 1 donna su 10 ma se ne sa ancora troppo poco”.

Nel testo l’autore mette a nudo le enormi difficoltà vissute dalle donne affette da endometriosi, e ha riscosso enorme commozione da parte del pubblico. “La mia speranza è che questo brano arrivi ovunque – prosegue l’artista – e che si trovi presto una cura definitiva per la mia compagna e per tutte le donne che come lei, ogni giorno, combattono questa battaglia”. Alla domanda del presidente della Fondazione Italia Endometriosi, Pietro Giulio Signorile, su cosa si sentiva di consigliare ai milioni di compagni, fidanzati e mariti di queste donne, Giovanni ha risposto: “Il segreto è puntare sulla progettualità futura, l’unico modo per superare lo scoglio che questa malattia ti impone”.

