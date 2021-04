I Noveis online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Mille figure di plastica”: il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Massimiliano Brunoro

Mille figure di Plastica è il nuovo singolo dei Noveis. Il pezzo fa parte di una manciata di canzoni nate nelle lunghe giornate casalinghe di quest’anno scandito dai lockdown ed è stato scritto quasi di getto.

In un mondo musicale votato all’omologazione, che sforna pezzi in serie come una catena di montaggio, la sfida del musicista è quella di riscoprire la propria unicità, cercando tra i colleghi chi ha deciso di fare la stessa scelta.

Il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Massimiliano Brunoro e vede, a contrasto delle maschere musicali di cui parla la traccia, i volti veri, senza filtri, dei componenti della band.

Noveis, rock indie italiano, nascono alla fine dell’estate 2001 nella provincia di Vercelli.

Propongono brani originali in italiano, ispirandosi al sound britannico che contamina le varie anime musicali dei componenti, portando alla fine nelle sonorità dei loro brani influenze che spaziano dal rock-pop italiano, al blues, fino ad arrivare al noise contemporaneo e alla musica elettronica.

Nel 2005 esce un EP di 5 brani “Tutto bene casualmente” e nel 2007 uno di 7 chiamato “Echi di giorni strani”.

Nel 2012 la band pubblica un concept album dal titolo “Dall’una alle due” che contiene 13 tracce in cui si racconta la storia del protagonista Pier, e diventato successivamente anche uno spettacolo teatrale.

L’ultimo album “Il mondo non è un posto silenzioso”, uscito il 22 febbraio 2019, è stato anticipato dal singolo “E’ solo un sogno”.

La band è stata inoltre opener di band di fama nazionale come i Super Elastic Bubble Plastic e ha avuto il piacere di esibirsi su alcuni dei più prestigiosi palchi italiani e internazionali.

A dicembre 2019 entrano a far parte del roster di Sorry Mom! e Be NEXT Music e nel marzo 2021 esce il nuovo singolo “Mille Figure di Plastica”

I Noveis sono Massimo Benedetti (Voce), Andrea Deregibus (Voce/Chitarra Ritmica), Lorenza Ronza (Basso), Fabio Badano (Batteria/percussioni) e Matteo Sarasso (Tastiera/Pianoforte).

