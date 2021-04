Cane spaventato da Darth Vader in Tv: video è virale

Il video del cane pauroso di fronte alla televisione che trasmette Darth Vader ha fatto il giro del mondo diventando virale sui social. Il protagonista del filamto è un golden retriever di nome Ellie.

Il cane stava accoccolato sul divano di casa guardando in tv Star Wars per la prima volta, quando è apparso sullo schermo il personaggio più iconico dell’intera saga: Darth Vader.

La statura imponente del villain, unita al suo respiro inquietante e il crescendo del commento musicale ha fatto sì che il cane prima si mettesse sull’attenti per poi nascondersi dietro al divano visibilmente spaventato.

Il video, condiviso inizialmente su TikTok da @rustymetalcreation, è diventato virale anche su Twitter.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato anche commentato da Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga.

Good boy is seeing Darth Vader for the first time… pic.twitter.com/KMDvY8mBBG

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 8, 2021