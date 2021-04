Gli Uffizi ricordano Kirsten Aschengreen Piacenti

Le Gallerie degli Uffizi ricordano la storia dell’arte Kirsten Aschengreen Piacenti: presto sarà organizzata una cerimonia nella Sala Bianca di Palazzo Pitti

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e la coordinatrice del Tesoro dei Granduchi, Valentina Conticelli, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa, il 9 aprile, di Kirsten Aschengreen Piacenti, dal 1 ottobre 1974 al 31 marzo 1996 direttrice del Museo degli Argenti (ora Tesoro dei Granduchi) e successivamente del Museo Stibbert.

“Per i suoi importanti e pionieristici contributi, per l’intelligenza con cui ha saputo riordinare, e in molti casi riscoprire, le collezioni da lei curate – ricordano Schmidt e Conticelli – Kirsten Aschengreen Piacenti rimane un modello di funzionaria e studiosa di prima grandezza, che si è dedicata con passione e metodo a studi fondamentali, innovativi e lungimiranti. Tra le molte sue iniziative ricordiamo la costituzione del Museo delle Porcellane e del Museo del Costume; tra i suoi brillanti raggiungimenti scientifici si annovera il monumentale catalogo dell’allora Museo degli Argenti – edito nel 1967 – oltre a una bibliografia assai vasta e ancora oggi per molti aspetti insuperata su oreficerie, porcellane, mobili, avori e gioielli. La sua figura di storica dell’arte dalle competenze vastissime e votata al lavoro costituisce un esempio indimenticato, cui si aggiunge la militanza in difesa delle bellezze di Firenze e del territorio, cui si è dedicata con impegno ed efficacia straordinari”.

Le Gallerie degli Uffizi ricorderanno Kirsten Aschengreen Piacenti nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, non appena le misure di contenimento anti-Covid lo renderanno possibile.