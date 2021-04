Previsioni meteo 11 aprile 2021: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 aprile 2021: ancora maltempo sulle regioni settentrionali e centrali con piogge e temporali, tempo stabile al meridione

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia in questo secondo weekend del mese di Aprile caratterizzato dall’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Dopo l’antipasto di ieri, anche oggi avremo condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro, con precipitazioni diffuse e temporali. Bel tempo invece al meridione, anche se la tregua durerà poco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione scivolerà verso Sud, portando piogge sulle aree centro-meridionali della Penisola. Le precipitazioni insisteranno anche nella giornata di martedì, con temperature in calo e neve sui rilievi appenninici mentre a seguire si intravede una fase più stabile.

Intanto per oggi, domenica 11 aprile 2021, al Nord Italia al mattino maltempo con piogge ed acquazzoni specie in Liguria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse. In serata ancora maltempo diffuso e piogge su tutte le regioni. Neve oltre i 1200-1600 metri.

Al Centro al mattino piogge sparse localmente intense su Toscana, Umbria e Marche, asciutto altrove ma con cieli molto nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge su Umbria, Toscana e Lazio, cieli coperti sulle restanti regioni. In serata cieli nuvolosi e deboli piogge sparse. Temperature minime e massime stabili o in aumento.

In Toscana piogge abbondanti nel corso della giornata su gran parte della regione, fenomeni meno intensi sui settori interni meridionali; precipitazioni sparse in serata, localmente abbondanti sull’alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto eccetto in Sardegna con precipitazioni diffuse. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile sulla Sardegna. In serata maltempo insistente sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare nelle ore diurne su tutti i settori e tempo asciutto; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con molte nubi.

Temperature minime e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.