Netflix acquista i diritti della commedia He’s All That

Il classico per adolescenti “Kiss Me” si veste di nuovo: Netflix ha acquisito da Miramax i diritti in tutto il mondo della commedia romantica He’s All That

Netflix ha acquisito da Miramax i diritti in tutto il mondo della commedia romantica He’s All That. Il film sarà diretto dal regista Mark Waters (Mean Girls, Quel pazzo venerdì). Nel cast: Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy, Rachael Leigh Cook, Matthew Lillard

Reinterpretazione moderna del classico per adolescenti del 1999 Kiss Me, il nuovo film ha per protagonista un’influencer (Rae) che accetta di trasformare lo “sfigato” (Buchanan) della scuola nel re del ballo di fine anno.

Il film sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo entro la fine dell’anno.

He’s All That va ad aggiungersi alla lunga lista di film Netflix live action per famiglie interpretati da bambini e adolescenti, come il lungometraggio di prossima uscita A Week Away, diretto da Roman White (Summer Forever). I titoli più recenti includono Alla scoperta di ‘Ohana, diretto da Jude Weng (Fresh Off the Boat) e con Kea Peahu e Alex Aiono; Feel the Beat, diretto da Elissa Down (The Honor List) e con Sofia Carson; Sognando il ring_di WWE, diretto da Jay Karas (_Ali Wong: Hard Knock Wife) e con Seth Carr; la commedia del 2019 Tall Girl, diretta da Nzingha Stewart (Little Fires Everywhere) e con Ava Michelle.