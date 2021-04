Città invisibile: Netflix annuncia la seconda stagione

Netflix rinnova “Città invisibile” per una seconda stagione: la serie brasiliana è entrata nella classifica dei contenuti più visti in oltre 40 Paesi

La serie Città invisibile è stata rinnovata per una seconda stagione dopo aver incantato il mondo ed essere entrata per almeno un giorno nella classifica dei contenuti più visti su Netflix in oltre 40 paesi, Brasile incluso. L’intreccio ricco di mistero, le indagini di polizia stimolanti e i conflitti umani hanno portato in scena personaggi ispirati al folklore brasiliano, ma reinterpretati in chiave contemporanea dall’ideatore e coproduttore Carlos Saldanha. La produzione resta nelle mani di Prodigo Films per Netflix.

“Siamo felici che un prodotto brasiliano abbia raggiunto così tanti paesi e sia stato apprezzato da persone diverse in tutto il mondo. Per me questo è stato il primo progetto interamente brasiliano al fianco di Prodigo Films e non potrei essere più orgoglioso di continuare a raccontare questa storia. Ho ricevuto molti commenti e idee su quello che il pubblico si aspetta dalla seconda stagione. Terrò in considerazione tutti questi spunti per creare un sequel davvero coinvolgente”, racconta Saldanha, famoso per i franchise animati L’era glaciale e Rio, oltre che per Ferdinand, candidato agli Oscar come Miglior film d’animazione.

Se nella prima stagione ha aperto una porta su un mondo invisibile nella sua Rio de Janeiro, città natale che spesso celebra nelle sue produzioni, nella prossima stagione Saldanha si pone l’obiettivo di esplorare un’altra regione brasiliana. I protagonisti del racconto restano segreti e il cast non è ancora confermato, ma coinvolgerà sicuramente nuovi nomi.

“Città invisibile è nata dal desiderio profondo di riscoprire i personaggi del nostro folklore. Queste storie vivono nella memoria affettiva dei brasiliani, ma non erano mai state riscritte in stile contemporaneo. Se da un lato siamo soddisfatti della ricezione positiva da parte dei fan brasiliani e internazionali, siamo anche consapevoli di dover fare meglio per rappresentare ancora più persone in questa seconda stagione. Siamo contenti di proseguire la collaborazione con Carlos Saldanha e di poter contare sulla sua eccellenza creativa”, ha dichiarato Haná Vaisman, Manager, Brazilian Original Series Content Acquisition di Netflix.

Ulteriori informazioni sull’inizio delle riprese saranno disponibili prossimamente.

Informazioni su Città invisibile, Stagione 1

Un agente della polizia ambientale scopre uno strano legame tra la morte della moglie e la comparsa di un delfino rosa su una spiaggia di Rio de Janeiro. Le sue indagini minuziose lo trascinano in un mondo nascosto abitato da personaggi del folklore brasiliano. Con Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Julia Konrad, José Dumont, Manu Dieguez e molti altri.