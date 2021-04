“Lacrime di Fuoco” è il nuovo singolo di Lily

Torna la cantante Lily, nome d’arte di Federica Giglio: il suo nuovo brano dal titolo “Lacrime di Fuoco” (BIT Records) è in radio e in digitale

Disponibile in rotazione radiofonica “LACRIME DI FUOCO” (BIT Records), il nuovo brano di Federica Giglio, in arte LILY. Il singolo è anche disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Parliamo tutti d’amore, ascoltiamo canzoni, guardiamo film, leggiamo libri che celebrano legami indissolubili e sentimenti antichi: e poi? E poi non possiamo fare a meno di ferire chi amiamo. “LACRIME DI FUOCO”, nuovo brano di LILY, è una canzone che parla d’amore nella sua totalità, andando oltre la pura accezione romantica ed enfatizzando l’importanza nel coltivare qualunque tipo di rapporto e legame affettivo con costanza, senza dare nulla per scontato.

Spiega Lily a proposito del brano: «Voglio che il mondo non dimentichi che per ogni canzone che parla d’amore c’è sempre qualcuno che l’ascolta, che non sa come fare ad esprimere l’affetto che prova. Voglio che con questo brano la persona che riceve quell’affetto capisca che l’amore non è solo quello che ci danno gli altri, ma soprattutto quello che sappiamo dare a noi stessi! Prima di essere davvero amati dal prossimo dobbiamo imparare ad amarci davvero, perché là fuori ci sarà sempre qualcuno pronto a farci piangere fino a farci bruciare gli occhi come fuochi, fino a mandarci completamente in frantumi e lasciarci indietro a soffrire in silenzio incurante della sua colpa».

Biografia

Federica Giglio, in arte Lily, è una cantante e cantautrice di canzoni in italiano e in inglese nata il 13 marzo del 1994. Precedentemente cantante in due gruppi rock (Euphoria) e rock/pop (i the Latecomers) della bassa bergamasca. Ha iniziato a cantare per svago, amatorialmente. Ha partecipato per tre anni al concorso di Corrida locale tenutosi presso il comune di Cologno al Serio e vincendo con il gruppo di amiche il primo anno con il brano di Hanna Montana. Amante della musica pop e che apprezza anche i generi metal/rock. Appassionata di letteratura fantasy e delle opere del cinema Disney da cui prende spunto per i propri testi e le proprie storie. Capacità di disegno artistico e fumettistico, ha partecipato alle illustrazioni di un gioco di ruolo autoprodotto di nome P.O.W. (Power of Will). Mezzo soprano, ama provare a spaziare in diversi generi musicali e di esprimere attraverso la musica e le parole dei testi quello che non è facile dire al mondo.

Instagram

Sito internet