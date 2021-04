Dal Campo alla Tavola: l’e-commerce per piccoli agricoltori

Cia-Agricoltori Italiani e la banca d’affari J.P. Morgan lanciano “Dal campo alla tavola”, primo e-commerce degli agricoltori italiani

Nel 2020 gli acquisti online di generi alimentari sono aumentati del +134%, con picchi del +300% fra marzo-aprile e del +183% nelle feste natalizie, e già si può prevedere per quest’anno un trend in ulteriore crescita del +62%.

Un sondaggio di Nomisma su un campione con fascia d’età 18-65 anni ha rivelato l’intenzione della quasi totalità degli intervistati (95%) di incrementare lo shopping di cibo sul web. La prima forte risposta su questo terreno a favore delle piccole e medie aziende agricole è di Cia-Agricoltori Italiani che ha sviluppato una partnership con la banca d’affari J.P. Morgan, estendendo la collaborazione che fu avviata con “I Prodotti dell’Appennino”, progetto dedicato alle aziende delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Nasce così “Dal campo alla tavola”, primo e-commerce degli agricoltori italiani per mettere a disposizione delle imprese agricole uno strumento agile, intuitivo ed efficace in favore soprattutto di quelle aziende che per la loro dimensione non potrebbero gestire in proprio l’e-commerce. Il portale, ricco di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, vuole rendere semplice l’esperienza di acquisto delle eccellenze del Made in Italy: sarà inoltre presente una sezione per il prodotto fresco che, attraverso un sistema di geo-localizzazione, metterà in contatto diretto l’acquirente con i venditori a lui più vicini.

Per Francesco Cardinali, Senior Country Officer J.P. Morgan in Italia, “la pandemia ha mostrato che la crescita delle imprese del settore agroalimentare dipende anche dalla loro capacità di innovarsi e acquisire competenze e strumenti per raggiungere i molti consumatori vicini e lontani che domandano i loro prodotti, mantenendo intatta l’eccellenza che li contraddistingue. Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno a Cia e ci auguriamo che questo progetto contribuisca a costruire il futuro delle piccole imprese agricole e a creare opportunità occupazionali nelle comunità dove operano”.