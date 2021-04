Lo STRA STUDIO sbarca su Beatstars e fiverr. Lo studio di Roma inaugura così il suo percorso nel campo del beatmaking

Lo Stra Studio di Roma si immette nel mercato dei beatmakers italiani con canzoni originali disponibili su Beatstars e fiverr. Dalla trap al classic e allo sperimentale, le produzioni toccano diversi generi, mescolando strumenti veri a sintetizzatori, e traducendo in nuove soluzioni stilistiche il ricco background dei producers.

Lo Stra Studio apre le porte nel 2019, nel quartiere Centocelle di Roma. Nasce dall’incontro Gianni Istroni, Giorgio Maria Condemi e Marco Dorizzi, tre professionisti con un’esperienza decennale come sound engineers, musicisti e produttori artistici, in studio, sui grandi palchi e in teatro.

STRA STUDIO È uno studio di registrazione e produzione musicale, dedicato a songwriters, rappers e musicisti: artisti con background e stili differenti vengono accompagnati nel proprio percorso di crescita, nel percorso di produzione dei singoli e dei dischi e nella ricerca di un suono più maturo, che li rappresenti. In più, si occupa anche del mix e del processo di mastering. I professionisti dello Stra Studio hanno già collaborato, tra gli altri, con Andrea Satta, Ziad Trabelsi, Leonardo Angelucci, Gabriele Mencacci Amalfitano, EDY, Erika Giuili, Santamarya, Harold James.

Bio Gianni Istroni Fonico live e studio con esperienza trentennale. Ha collaborato con Daniele Silvestri, Avion Travel, Orchestra di piazza Vittorio e molti altri. Ora fonico e produttore e colonna portante del team Stra Studio. Giorgio Maria Condemi Chitarrista produttore artistico e polistrumentista. Oltre ad essere il produttore artistico e “colui che riesce a suonare qualsiasi cosa” del team Stra Studio. Collabora attivamente con molti artisti della scena italiana. Marco Dorizzi Prima di entrare nel team Stra Studio e trovare la sua dimensione come fonico e beatmaker, ha lavorato in studio all’Alari Park seguendo le registrazioni di molti artisti del panorama pop mainstream italiano. Dal vivo ha seguito Buzzcocks, Alborosie e molti altri come fonico di palco.