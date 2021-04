Gli Ascoltabili lanciano il podcast HardCorviale

HardCorviale è uno dei primi podcast fictional italiani sviluppato da Fabio Di Ranno e Valeria Giasi, autori e sceneggiatori per la tv, il cinema e il web

HARDCORVIALE è uno dei primi podcast fictional italiani, sviluppato da Fabio Di Ranno e Valeria Giasi, autori e sceneggiatori per la tv, il cinema e il web. Un concept divertente, avvincente e di qualità audio elevata che spinge più in là le possibilità espressive della narrazione seriale, pensata in questo caso per essere ascoltata.

Il piccante tema della serie – trattato con molta ironia – è quello del porno e di come l’era digitale lo abbia reso fruibile a molti, ma non a tutti.

I PODCAST SONO BELLI E PIACCIONO

Lo sa bene Gli Ascoltabili, la dinamica piattaforma di podcast nata nel 2018 che insieme a Fabio Di Ranno, Valeria Giasi e Dario Vero – autore anche delle musiche originali – coproduce e distribuisce HardCorviale, disponibile gratuitamente su Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, SoundCloud, e naturalmente sul sito www.gliascoltabili.it

CHE COSA RACCONTA HARDCORVIALE?

Quando anche l’ultimo videonoleggio chiude, Nando Moricone da Corviale, quartiere periferico di Roma, entra in crisi; se vuole continuare a vedere i porno deve imparare ad andare su internet. Troverà in Derek, giovane rapper, la sua guida nella foresta oscura del web.

Quella di Nando nel magico mondo dell’hard in rete è un’avventura che racconta l’evoluzione scanzonata del nostro costume in materia di sesso.

Lo fa attraverso un personaggio candido e gagliardo, una sorta di Ulisse dei nostri giorni perso nel mare grande del porno, delle categorie, delle promesse e delle fregature.

Il genere è quello della commedia all’italiana, gusto della tradizione ma stile contemporaneo, aggiornato alle influenze della serialità TV (come dire: Scola e Monicelli sì, ma ci piacciono anche Breaking Bad e Californication), il tutto modulato sulle possibilità espressive di un mezzo innovativo e performante come il podcast.

La prima stagione è composta da 8 episodi autoconclusivi di circa 12 minuti ciascuno.

Fabio Di Ranno e Valeria Giasi, coppia nell’arte ma anche nella vita, tra un film a breve sul set e nuovi progetti per la tv, non rinunciano ad esplorare il mondo del podcast, e promettono nuovi concept in rampa di lancio.

“Siamo un’associazione a delinquere di stampo creativo – dichiarano gli artisti – da anni con la scrittura ci muoviamo assieme in ambiti differenti. Quando abbiamo incominciato a sviluppare l’idea di HardCorviale, ci è piaciuta subito la sensazione di lavorare a qualcosa di estremamente libero, fuori dai limiti necessari ai prodotti seriali. Per giorni abbiamo convissuto con Nando, ci sembrava di averlo con noi al computer o ai fornelli mentre cucinavamo. Le migliori battute sono nate mentre facevamo i piatti o stendevamo il bucato. Questi sono i vantaggi dell’attività a conduzione familiare. Oltre al privilegio di lavorare con la persona che ami, naturalmente. E no, non è Nando”.

Fabio Di Ranno

Nato a Roma, partecipa come sceneggiatore e story editor ad alcune delle serie tv che più hanno incontrato il gradimento del pubblico negli ultimi anni. Tra queste Le ali, Gente di Mare, Agrodolce, I Cesaroni.

Recentemente si è avvicinato al mondo dei cartoni animati, lavorando come headwriter e regista in alcune produzioni internazionali (Ciao Napoleone, Dinofroz, The Drakers, Sissi la giovane imperatrice). Nel 2019 è stato premiato ai festival Cartoons on the Bay e Rai Com HubArtMatera.

Da alcuni anni è attivo anche nella regia (videoclip e podcast) e in campo musicale come autore, compositore e produttore di sigle per tv series (Mi chiamo Sissi, We areThe Drakers, Atomicron) e pop songs (Le ragazze dell’estate, Dici Amici, La ballata di Hiroshi). I suoi progetti musicali attuali sono Milano 84 e Tomacelli.

A breve avrà inizio la produzione del film Greta – una favola vera, scritto con Valeria Giasi e Berardo Carboni (Youtopia, con Matilda De Angelis) che firma anche la regia. Produzione di Martha Capello e Ilaria Dello Iacono per Pegasus.

Valeria Giasi

Nata a Bari, è sceneggiatrice di alcune delle serie tv di successo degli ultimi anni. Tra queste Le ali, Gente di Mare, Agrodolce, I Cesaroni.

Molto attiva anche nel mondo dei cartoni animati, realizza come sceneggiatrice, story editor ed headwriter alcune produzioni internazionali (Ciao Napoleone, Dinofroz, The Drakers, Sissi la giovane imperatrice).

Nel 2003 ha ricevuto il Magna Grecia Award e nel 2019 è stata premiata al festival Cartoons on the Bay.

A breve avrà inizio la produzione del film Greta – una favola vera, scritto con Fabio Di Ranno e Berardo Carboni (Youtopia, con Matilda De Angelis), che firma anche la regia. Produzione di Martha Capello e Ilaria Dello Iacono per Pegasus.

