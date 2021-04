Arévalo e Gagliasso protagonisti di “Santo”

Raul Arévalo e Bruno Gagliasso protagonisti di “Santo”, la nuova serie originale della piattaforma Netflix girata tra Spagna e Brasile

Netflix ha annunciato la sua più recente serie originale intitolata Santo, il primo progetto frutto di una collaborazione tra Spagna e Brasile che vede Madrid e Salvador de Bahía come location principali delle riprese. La serie ideata da Carlos López (H – Helena, Il Principe – Un amore impossibile, L’ambasciata) sarà interpretata da Raúl Arévalo (Antidisturbios, La vendetta di un uomo tranquillo, Black Beach) e Bruno Gagliasso (O Sétimo Guardião, Sol Nascente, Babilônia). Le riprese di Santo cominceranno ad aprile.

Miguel Ángel Fernández (La gloria e l’amore, Desaparecidos) e Gustavo Lipsztein (Travesía mortal, Losing my Marbles) si uniscono allo showrunner Carlos López come sceneggiatori di questa nuova serie prodotta da Nostromo Pictures per Netflix e diretta da Gonzalo López-Gallego (Néboa, La zona, Ángel o demonio) e Vicente Amorim (A Divisão, Romance Policial: Espinosa, Copa Hotel).

Santo è un’appassionante serie crime thriller carica d’azione. Al centro della storia troviamo Santo, il narcotrafficante più ricercato al mondo, il cui volto non è mai stato reso pubblico. Gli agenti della polizia Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo) gli danno la caccia e nonostante all’inizio siano diametralmente opposti, dovranno imparare a collaborare e a capirsi a vicenda per poter risolvere il caso e sopravvivere.

“SANTO è come un terremoto con due epicentri simultanei, uno in Brasile e l’altro in Spagna: la storia segue due poliziotti in due continenti diversi che uniscono le forze per dare la caccia a un nemico che nessuno ha mai visto in faccia. La serie stessa rappresenta già una grande sfida, ma grazie al lavoro dello straordinario team a cui ci siamo affidati e all’incredibile cast, riusciremo a vederla nel suo formato originale. Lavorare con Raúl e Bruno assicura inoltre che questa esperienza lasci un segno”, spiega l’ideatore della serie Carlos López. Verónica Fernández, director of content for Netflix Spain, aggiunge: “Santo è una serie che sorprende per l’originalità del suo approccio e per il ritmo serrato della narrazione. L’unione di talenti spagnoli e brasiliani ha causato un’esplosione di creatività culminata in un thriller che fa venire la pelle d’oca“.