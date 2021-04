Alice è il nuovo disco del poliedrico Skioffi

L’ex Amici Skioffi online sulle piattaforme digitali con “Alice”, il nuovo Ep di 7 brani tutti interamente prodotti dall’artista stesso

Conosciuto per essere un’artista versatile e geniale, Skioffi è in grado di muoversi liberamente tra diversi stili e generi musicali. Dopo l’esperienza del talent “Amici” e le numerose collaborazioni come musicista e autore con artisti del calibro di Rancore, Jesto, Gemitaiz e Achille Lauro, è pronto a incantare ancora una volta con il suo nuovo EP intitolato “Alice”.

E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download per la label No Face e distribuito da Sony Music Italia.

Un Ep di 7 brani tutti interamente prodotti dall’artista stesso, che dopo l’esperienza del talent show ha scelto di proseguire il suo percorso dando un’impronta pop alla sua musica, e realizzando tipologie di canzoni più mature. “Alice” rappresenta la conclusione di un percorso iniziato con il programma televisivo, un progetto completo, composto da canzoni più “adulte” in cui gli argomenti principali sono l’amore e le sensazioni provate nella storia stessa in cui l’artista prova a portarci. Anche gli stessi “lupo e giglio” che ritroviamo nella cover del disco sono rappresentativi ed iconici, un’impronta visiva dell’artista stesso

Una misteriosa “Alice” che da il titolo a questo nuovo lavoro, di cui Skioffi stesso ci racconta: « Ho avuto in questi mesi una forte necessità di sfogarmi, sfogarmi sulla vita. Penso che molti di voi si dimentichino che anche io sono un essere umano e ho bisogno di rendere felice anche me stesso! Il pubblico in tanti anni non ha mai capito realmente il mio personaggio. L’unica persona che mi ha capito dal primo giorno è lei! Mi ha fatto capire cosa significhi amore e amare, per questo darò il suo nome al prossimo mio progetto! Alice EP».

Track by track

Alice

L’intro dell’Ep è praticamente la sintesi di tutto quello che racchiude il progetto. Un misto di nostalgia e dolore.

Ti vorrò ancora

Le nottate che ho passato a Roma le ricordo quasi tutte, questa è una di quelle!

Je t’aime

Un uomo immagina la sua vita come se fosse all’interno di un quadro. Sogna di dipingere il suo mondo per renderlo perfetto per se stesso.

Gli occhi dell’albero

Spesso siamo convinti di amare più di chiunque altro, convinzione che ci porta ad illudere noi stessi e ci ritroviamo a ferire l’unica persona che realmente ci ha voluto bene.

Il vento più caldo

Un amore fatto di nascondigli, cieli stellati, venti ed un’estate che ci sprona a tornare bambini anche per un solo giorno.

Domenica sera

Una solitudine riempita dalla presenza di una donna. Una casa vuota può riempirsi anche solo con due bocche che sanno come rompere il silenzio.

Al cielo di Roma

Un amore finito ed un uomo che vivendo la città eterna di notte, torna a vivere tutti i ricordi vissuti con Alice, sfocando le immagini mandando giù una birra ghiacciata.

INSTAGRAM : www.instagram.com/skioffi

YOUTUBE : www.youtube.com/c/SkioffiOfficial/videos