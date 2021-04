Previsioni meteo 8 aprile 2021: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 aprile 2021: si conclude la fase di maltempo e freddo sull’Italia, torna il sole da Nord a Sud della Penisola

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore dopo il colpo di coda invernale che a inizio settimana ha colpito la nostra Penisola. Il cedimento dell’anticiclone ha permesso infatti l’ingresso di correnti fredde che hanno fatto crollare le temperature e riportato la neve anche a quote basse su alcune zone dello Stivale. Nella giornata di oggi la perturbazione si allontanerà definitivamente lasciando spazio al ritorno del sole e a un graduale rialzo termico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana avremo ancora tempo instabile al Nord e parte delle regioni centrali, che saranno raggiunte da un nuovo nucleo instabile. Primavera piena, invece, al meridione dove l’anticiclone farà rialzare anche sensibilmente le temperature.

Intanto per oggi, giovedì 8 aprile 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza di cieli sereni al settentrione, ad eccezione di qualche nube sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata velature in transito dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati.

Al Centro al mattino sereno su tutti i settori. Al pomeriggio qualche addensamento su Toscana, Lazio, Umbria e Marche. In serata non sono previste variazioni, ad eccezione dell’aumento di nuvolosità sulla Toscana settentrionale.

In Toscana giornata con tempo stabile su tutto il territorio con ampie schiarite sulla costa e sulle zone interne sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi specie sui settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione locali addensamenti sulla Campania. In serata condizioni di tempo sereno e stabile su tutto il meridione, con qualche nube in più sulla Sicilia centro-orientale.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori della regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e i cieli saranno sereni su tutto il territorio.

Temperature minime in diminuzione e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.