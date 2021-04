Netflix annuncia il cast di “Single All The Way”

Michael Urie, Philemon Chambers e Luke Macfarlane saranno i protagonisti della commedia romantica “Single All The Way” di Netflix in uscita a Natale 2021

La commedia romantica per le feste Single All The Way con Michael Urie, Philemon Chambers e Luke Macfarlane esordirà su Netflix a Natale 2021.

Nel cast, spiega Netflix: Michael Urie (Ugly Betty, Younger), Philemon Chambers (Of Hearts and Castles), Luke Macfarlane (Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Killjoys), Barry Bostwick (The Rocky Horror Picture Show, Spin City), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek, Ginny & Georgia), Jennifer Coolidge (La rivincita delle bionde, American Pie) e Kathy Najimy (Sister Act – Una svitata in abito da suora, Hocus Pocus).

In “Single All The Way” Peter convince il suo migliore amico Nick a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James, i suoi piani vanno a rotoli.

“Ciò che amo di più di questo progetto divertente e toccante è che si tratta di una commedia romantica per le feste che racconta l’amicizia e l’amore tra uomini gay in maniera autentica” ha detto Joel S. Rice.

“Quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura del film ho stilato un elenco davvero lungo di tutte le cose che volevo vedere in una commedia romantica per le feste, da una rappresentazione veritiera dell’unicità delle amicizie e delle relazioni gay alle dinamiche spesso esilaranti delle nostre famiglie passando per Jennifer Coolidge. Sono davvero grato a Netflix per aver accettato tutte le mie idee. Non vedo l’ora di vedere il film prendere vita sullo schermo” sono le parole di Chad Hodge.

“Sono entusiasta di lavorare a questa commedia romantica gay divertente, toccante e così insolita per un film natalizio – ha affermato Michael Mayer -. Porta sullo schermo un messaggio universale sull’importanza dell’amore e della famiglia. Inoltre è davvero gratificante raccontare una storia ambientata DOPO il coming out!”.

Infine Michael Urie: “Celebrare il Natale in primavera con questo fantastico gruppo di artisti significa che quest’anno sono stato buono. Chad Hodge ha scritto un film esilarante e al tempo stesso toccante che Michael Mayer saprà portare sullo schermo con grande maestria. Kathy Najimy è mia madre, Barry Bostwick è mio padre e Jennifer Coolidge è mia zia: se questo non è un miracolo natalizio gay, non so davvero cosa sia”.

Single All The Way si aggiunge al catalogo di film per le feste di Netflix, che include i titoli di prossima uscita A Castle for Christmas, Nei panni di una principessa 3 e A Boy Called Christmas. Tra i film natalizi già disponibili sulla piattaforma spiccano Jingle Jangle: Un’avventura natalizia, Holidate, Christmas Drop: operazione regali, Let it snow: Innamorarsi sotto la neve, Nei panni di una principessa, Qualcuno salvi il Natale, Klaus – I segreti del Natale e altri.