Maturità 2021: online il sito per le prove di giugno

Online il sito del Ministero dell’Istruzione dedicato alle prove di giugno della Maturità 2021. Bianchi agli studenti: “Ministero e docenti sono con voi in questo percorso”

“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, nella scuola, e soprattutto nel nostro Paese”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è rivolto così, in un video diffuso sui canali social del ministero, alle studentesse e agli studenti che sosterranno gli esami di Stato. Il ministro ha lanciato un messaggio di incoraggiamento e di supporto e presentato alcune delle attività predisposte per accompagnare la comunità scolastica fino alle prove di giugno. “Ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula, su cui voi state lavorando, che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso. Con l’esame– ha sottolineato- si passa da una fase all’altra della vita e questo è un momento importante, bisogna dargli tutto il peso. Il ministero, i vostri docenti e tutta la comunità scolastica sono con voi in questo percorso”. “Insieme ai vostri docenti lavorerete a un elaborato che è lo sviluppo di un tema attraverso un testo scritto, un prodotto multimediale, o anche una presentazione pratica– ha spiegato il ministro- questo sarà un momento fondamentale nella crescita. L’esame parte dal vostro lavoro e si svilupperà sempre con l’obiettivo di valorizzare il vostro percorso di vita”.

IL SITO DEDICATO

È online da oggi la pagina web dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione, istruzione.it/esami-di-stato/. Uno strumento che mette a disposizione di studentesse e studenti, dei docenti e di tutta la comunità scolastica documenti, informazioni e materiali sugli esami. Sul portale sono caricate le Ordinanze che definiscono le prove di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese, documenti di accompagnamento che forniscono informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento degli esami di questo anno scolastico e una sezione riservata alle risposte alle domande più frequenti. Il sito sarà solo uno degli strumenti pensati per sostenere la comunità scolastica in questo percorso. Come ogni anno, sono previste conferenze di servizio, sull’intero territorio nazionale, già in corso in queste settimane.

LE RUBRICHE SUI SOCIAL

In vista degli esami, sarà possibile interagire con il ministero attraverso la rubrica social #MIrisponde con richieste di chiarimento o di approfondimento. Le risposte saranno fornite sempre attraverso i canali social. Ma ci sarà spazio anche per un racconto personale di questo particolare rito che resta nei ricordi di ogni generazione: attraverso la rubrica #ioMIricordo, il ministero animerà, nel mese di giugno, a ridosso delle prove, un racconto corale in cui ciascuno potrà utilizzare l’hashtag per condividere i propri ricordi e le proprie esperienze legati agli esami.

GLI ESAMI DI STATO IN TV

Grazie alla collaborazione tra il ministero e la Rai ci saranno finestre dedicate alla Maturità 2021 anche all’interno dei programmi di Rai Cultura (#Maestri e ‘La Scuola in Tivù’) e di RaiGulp (‘La Banda dei Fuoriclasse’). In particolare, nell’ambito de ‘La Scuola in Tivù’, ci sarà un pacchetto di puntate dedicato alla spiegazione approfondita dei diversi passaggi dell’esame del secondo ciclo. Mentre nell’ambito di ‘#Maestri’ sarà data voce alle ragazze e ai ragazzi che si preparano per le prove. Tutti i materiali e le lezioni prodotti in questi mesi, sulle diverse discipline, saranno a disposizione delle studentesse e degli studenti e dei loro docenti per approfondimenti e ripassi. Tutte le puntate sugli esami di Maturità 2021, spiega la Dire (www.dire.it), saranno disponibili su Raiplay e sul sito di Rai Scuola per poterne fruire anche dopo la messa in onda. Per i più piccoli, nell’ambito della ‘La Banda dei Fuoriclasse’, su RaiGulp ci saranno momenti tematici dedicati all’esame del primo ciclo e alle discipline che ne saranno oggetto.